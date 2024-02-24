Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1131

Sihirbaz_ :

Hiçbir şey demeyeceğim)))

Peki, söyle bana, orada ne var, eleştiri algılıyorum

 
mytarmailS :

Peki, söyle bana, orada ne var, eleştiri algılıyorum

bölgeler birbiriyle örtüşüyor

ne olduğu tam olarak belli değil

düz bölge trendi yedi...

Şimdiye kadar tartışmalı bir karar

 
Igor Makanu :

ahh, o zaman anlaşılır .... Bu konuda zaten toksika sordum, şimdi muhtemelen sıra sende ... Napolyon sana baskı yapmıyor mu?

)))


Kahretsin, birkaç gün burada herkese nasıl daire aranacağını sorduğumda neredeydin)))

Neyse, zaten göstergemi kullanacağım


Igor Makanu :

düz kelimesini konsolidasyon kelimesiyle değiştirin,

ve ayrıca bir kanal, yan duvar, testere, yoğunluk var))

Uçmak derim, muhtemelen eskiden

 
Sihirbaz_ :

radikal.ru/video/m9Ct2f9xDCn

Teşekkür ederim, müzik tamam))

 

Ayrıca daireler arasında bir tür düzenli münavebe olup olmadığını da düşündüm.

Yahudi'nin üzerinde sürgülü bir pencere yürüdü ve işlevinin özelliklerini yazdı

Spektral analiz yapmak


Afedersiniz, yanlış euroyu taktım)) değişti


Daireler arasındaki aralıkları tahmin etmenin mümkün olduğu ortaya çıktı ve bir dairenin başlangıcını tahmin edebilirsek, bu zaten bir şeydir.



Ya da her zamanki dalgalanma döngüsünü buldum ve Vizard şimdi masanın altında kahkahalarla kıvranıyor))

 
mytarmailS :

fiyat serisinin periyodu sonsuzdur

Ve periyodunuz pencerenizin katları olacaktır.

Aynı zamanda, eğer kotir pencerenin dışında uçarsa (ve dinamik olarak, %100 uçarsa), o zaman bir hata çiğnenecektir.
 
mytarmailS : Ya da her zamanki dalgalanma döngüsünü buldum ve Vizard şimdi masanın altında kahkahalarla kıvranıyor))

Hiçbir şey demeyeceğim)))

 
Igor Makanu :

iyi, şerefe gibi! Test cihazında "sahtekarlara" bakma konusunda zaten yazdım, yeni bir "sahtekarlar" seviyesine geçtiniz)))

SSA'yı yazan kişiden böyle bir soru duymak garip

yoksa yazmadı mı?

 
Sihirbaz_ :

Hiçbir şey demeyeceğim)))

hepsini kendim söyledim


evet aynı döngü.



 
Igor Makanu :

SSA harika, matrislerle çalışmayı hatırladım, tabiri caizse, zihin için alıştırmalar ve tahminle ilgili fikirler ortaya çıktı, sonra yörünge matrislerini sinir ağına bağlayacağım ve orada ... veya krivulki veya okumaya devam edin; )

eğriler çalışmıyor)

