Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1131
Hiçbir şey demeyeceğim)))
Peki, söyle bana, orada ne var, eleştiri algılıyorum
Peki, söyle bana, orada ne var, eleştiri algılıyorum
bölgeler birbiriyle örtüşüyor
ne olduğu tam olarak belli değil
düz bölge trendi yedi...
Şimdiye kadar tartışmalı bir karar
ahh, o zaman anlaşılır .... Bu konuda zaten toksika sordum, şimdi muhtemelen sıra sende ... Napolyon sana baskı yapmıyor mu?
)))
Kahretsin, birkaç gün burada herkese nasıl daire aranacağını sorduğumda neredeydin)))
Neyse, zaten göstergemi kullanacağım
düz kelimesini konsolidasyon kelimesiyle değiştirin,
ve ayrıca bir kanal, yan duvar, testere, yoğunluk var))
Uçmak derim, muhtemelen eskiden
radikal.ru/video/m9Ct2f9xDCn
Teşekkür ederim, müzik tamam))
Ayrıca daireler arasında bir tür düzenli münavebe olup olmadığını da düşündüm.
Yahudi'nin üzerinde sürgülü bir pencere yürüdü ve işlevinin özelliklerini yazdı
Spektral analiz yapmak
Afedersiniz, yanlış euroyu taktım)) değişti
Daireler arasındaki aralıkları tahmin etmenin mümkün olduğu ortaya çıktı ve bir dairenin başlangıcını tahmin edebilirsek, bu zaten bir şeydir.
Ya da her zamanki dalgalanma döngüsünü buldum ve Vizard şimdi masanın altında kahkahalarla kıvranıyor))
fiyat serisinin periyodu sonsuzdur
Ve periyodunuz pencerenizin katları olacaktır.Aynı zamanda, eğer kotir pencerenin dışında uçarsa (ve dinamik olarak, %100 uçarsa), o zaman bir hata çiğnenecektir.
Hiçbir şey demeyeceğim)))
iyi, şerefe gibi! Test cihazında "sahtekarlara" bakma konusunda zaten yazdım, yeni bir "sahtekarlar" seviyesine geçtiniz)))
SSA'yı yazan kişiden böyle bir soru duymak garip
yoksa yazmadı mı?
Hiçbir şey demeyeceğim)))
hepsini kendim söyledim
evet aynı döngü.
SSA harika, matrislerle çalışmayı hatırladım, tabiri caizse, zihin için alıştırmalar ve tahminle ilgili fikirler ortaya çıktı, sonra yörünge matrislerini sinir ağına bağlayacağım ve orada ... veya krivulki veya okumaya devam edin; )
eğriler çalışmıyor)