Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1134
Trendleri oldukça iyi vurgulayan bir gösterge oluşturdum, buna süper trend adını verdim))
Şimdi iki versiyon geliştirme aşamasındadır, şek. Evra 5dk 25k puan
mavi trend yukarı, kırmızı trend aşağı,
bir versiyon diğerinden bir şekilde önde ve tam tersi, bence onları bir araya getirin ...
Ayarsız, noktasız, henüz MO yok)) göstergedeki ana fikir uyarlanabilirlik! ve bir tutam ekonometri...
Bu arada, bu şimdiye kadar yaptığım en iyi trend göstergesi, testler için hesaplamalar oldukça pahalı olsa da buna değer...
Durum bu)) Herkese iyi şanslar!
https://www.mql5.com/ru/code/16774
https://www.mql5.com/ru/code/16774
Bakalım testler gösterecek mi...
PS Göstergemin bağlantıdakiyle hiçbir ilgisi yok ve hareketli ortalamalar da temelde her şeyde farklı
Her zamanki anlamıyla fiyat için bile üretilmedi.
Bakalım Max, gerçekten yanılmanı istiyorum))
Deneyim, mucizelerin olmadığını söylüyor, ancak öte yandan deneyim, daha önce yaptığım hiçbir şeye benzemeyen bir şey yarattığımı söylüyor.
güzel görünüyor
tek ama
bir düz ve bir trend arasındaki çizgi, 2 MA'nın kesişimi ile hemen hemen aynıdır ve ardından ortaya çıkan tüm çoklu yayılma kayıpları
Evet, hepsi saçmalık. Mashki, kanal, + kanalın dökümü . Ve tüm aşk.
))))) Ah ah
Forex kulübü öğrencisi ya da ne? ))Neden arabalar? Stokastik daha iyi olacak
İşte cevap.
Neden arabalar? Stokastik daha iyi olacak