Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası

Trendleri oldukça iyi vurgulayan bir gösterge oluşturdum, buna süper trend adını verdim))

Şimdi iki versiyon geliştirme aşamasındadır, şek. Evra 5dk 25k puan

mavi trend yukarı, kırmızı trend aşağı,


bir versiyon diğerinden bir şekilde önde ve tam tersi, bence onları bir araya getirin ...

Ayarsız, noktasız, henüz MO yok)) göstergedeki ana fikir uyarlanabilirlik! ve bir tutam ekonometri...

Bu arada, bu şimdiye kadar yaptığım en iyi trend göstergesi, testler için hesaplamalar oldukça pahalı olsa da buna değer...

Durum bu)) Herkese iyi şanslar!

mytarmailS :

apartmanda zaten acı çekeceksin

Maksim Dmitrievski :

apartmanda zaten acı çekeceksin

Bakalım testler gösterecek mi...

PS Göstergemin bağlantıdakiyle hiçbir ilgisi yok ve hareketli ortalamalar da temelde her şeyde farklı

Her zamanki anlamıyla fiyat için bile üretilmedi.

mytarmailS :

Bakalım testler gösterecek mi...

PS Göstergemin bağlantıdakiyle hiçbir ilgisi yok ve hareketli ortalamalar da temelde her şeyde farklı

ne yazık ki ve ah .. özünde aynı, ancak formda değil

testler yine de görmek ilginç olacak
 
Maksim Dmitrievski :

ne yazık ki ve ah .. özünde aynı, ancak formda değil

testler yine de görmek ilginç olacak

Bakalım Max, gerçekten yanılmanı istiyorum))

Deneyim, mucizelerin olmadığını söylüyor, ancak öte yandan deneyim, daha önce yaptığım hiçbir şeye benzemeyen bir şey yarattığımı söylüyor.

 
mytarmailS :

Bakalım Max, gerçekten yanılmanı istiyorum))

Deneyim, mucizelerin olmadığını söylüyor, ancak öte yandan deneyim, daha önce yaptığım hiçbir şeye benzemeyen bir şey yarattığımı söylüyor.

güzel görünüyor

tek ama

bir düz ve bir trend arasındaki çizgi, 2 MA'nın kesişimi ile hemen hemen aynıdır ve ardından ortaya çıkan tüm çoklu yayılma kayıpları

 
Renat Akhtyamov :

güzel görünüyor

tek ama

bir düz ve bir trend arasındaki çizgi, 2 MA'nın kesişimi ile hemen hemen aynıdır ve ardından ortaya çıkan tüm çoklu yayılma kayıpları

Evet, hepsi saçmalık. Mashki, kanal, + kanalın dökümü . Ve tüm aşk.

 
Yuri Asaulenko :

Evet, hepsi saçmalık. Mashki, kanal, + kanalın dökümü. Ve tüm aşk.

))))) Ah ah

Forex kulübü öğrencisi ya da ne? ))

Neden arabalar? Stokastik daha iyi olacak
 
mytarmailS :

İşte cevap.


 
mytarmailS :
 Neden arabalar? Stokastik daha iyi olacak
Teşekkür ederim. Belki de olur.
M.b. ve kötü bir fikir değil. Ama tamamen farklı bir uygulama için. Muhtemelen Mashki ile daha iyi.
