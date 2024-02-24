Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1129
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
www.radikal.ru/video/1JIag8ds57s
)))
Öforik olmayın. Sakince sindirmek, bükmek için birkaç gün ...
Ve işte bazı iyi tavsiyeler. Yavaşça acele et... :-)
normal yatay hacimler!! . Tanrı! siz nerelisiniz? )) Oh, bunun bir forex forumu olduğunu unutmuşum)
Küçük bir pencerede mi? Sol monitörde mi?
Sorun nedir ?
Ben kendimde böyle bir problem yaşıyorum. Birisi bunun neden olabileceğini önerebilir mi?
Ben kendimde böyle bir problem yaşıyorum. Birisi bunun neden olabileceğini önerebilir mi?
Bu herkes için geçerlidir, trenin sonuçlarına sadece OOS'ta bakmanın bir anlamı yoktur, ancak sistem gerçek kalıpları ortaya çıkarmadıysa (ve dünyada birkaç yüz kişi bunu başarmışsa), o zaman OOS olacaktır. yayılma veya daha kötü bir şey tarafından boşaltılabilir. Ve tren uyumu, 100 dolar ve birkaç saat için herhangi bir kâse yazar için bir soru değil
1. Khaikin'den ücretsiz bir çeviriyle alıntı yapmaya çalışacağım: veri seti hem olumlu hem de olumsuz örnekler içermelidir
olumlu örneklerle açık görünüyor, olumsuz örneklerin nasıl öğretileceğini anlamaya devam ediyor?
2. Gürültünün de uygulanması gerekiyor ama bu tamamen olumsuz bir örnek değil mi?
1. Bunu doğru bir şekilde not ettiniz. Ama unuttular - pozitif ve negatif arasındaki oran uygulamaya karşılık gelmelidir. Ayrıca hafızadan bir alıntı.
Aynı şeyi öğrenin. Pozitif ile karıştırılmış girişe uygulayın.
2. 1'den itibaren - gürültü nada değil.
Eğer sadece olumluya sahipseniz ve olumsuzluk yoksa, o zaman siz kendiniz öğrettiğiniz şeyi temsil etmiyorsunuz.
1. Unutmadım, çünkü bilmiyorum - unutulacak, daha çok okunacak ve okunacak bir şey yok, ama her şey bu küçük şeylerle başlıyor!
2. bireysel olarak her şey, IMHO, peki, hedeflerim iyi - öngörülemeyeni tahmin etmek istemiyorum, uyarlamayı uyarlamak istiyorum)))
Bu arada, negatifi nereden alacağız. Çünkü Görevi bilmiyorum, o zaman genel bir şekilde.
Diyelim ki, üçgenleri tanımayı öğretirseniz, eğitim örneğinde yapmalısınız. sadece çeşitli üçgenler değil, aynı zamanda çeşitli üçgen olmayanlar.
radikal.ru/video/m9Ct2f9xDCn
falan .. iyi, müzik dinliyorsun))
Karoch, daireler pahasına, hatırlarsa, dairelerin nasıl algoritmalaştırılabileceği konusunu gündeme getirmiştim. Net bir cevap alamadım, bu yüzden kendim düşünmek zorunda kaldım ...
En başından beri, dağılımları denedim - fiyat aynı seviyede ne kadar çok sendelediyse ve bu "sallanmalar" ne kadar fazla olursa, o kadar düzdü, ancak yöntemin dezavantajları var ve onu terk ettim.
İkinci yöntem daha iyi oldu ve ilgilenen olursa sizinle paylaşmak istiyorum..
İkinci yöntem için fiyat otokorelasyonunu kullandım, ACF okumalarında uzun süre daire işareti aradım ve iki basit işaret buldum.
Bunun üzerine inşa edilen fiyat ve acf böyle görünüyor
R kodu
Şimdi işaretler için
İlk işaret, akf'deki (mavi) ekstremumların sayısıdır.
İkinci işaret, sıfır çizgisinin (kırmızı) geçiş sayısıdır.
Daha fazla kesişme ve aşırı uç - daire daha güçlü
Yukarıda açıklanan iki özniteliği veya parametreyi döndüren bir işlev
Yöntemin bir dezavantajı var - sabit bir boyutta kayan bir penceredir, ancak algoritma yüzlerce kez yavaşlasa da atlanabilir, ki bu kötü...
Eh, şimdi sonuç
Daire, birinci ve ikinci işaretlerin 7'den büyük olduğu bir durumdur.
30 puanlık kayan bir pencerede algoritma
200 puanlık kayan bir pencerede algoritma
ve kodun kendisi
Algoritmayı nasıl geliştireceğini bilen biri varsa, utanmayın.
Karok, .....
30 puanlık kayan bir pencerede algoritma
200 puanlık kayan bir pencerede algoritma
Yani tüm hikayeyi bir pencere olarak ele alırsak, baştan sona bir daire olacak mı?