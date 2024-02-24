Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1135
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte cevap.
Ama hangi soru? :)
evet, muhtemelen kendinizden utanıyorsunuz sonuçtan
ahaha))), en azından çok daha kötü olmayacak olan trend göstergenizi gösterin....
Ama hangi soru? :)
Bir dairede, sisteminiz birleşecek.
Bir dairede, sisteminiz birleşecek.
Numara
bir daireden trende geçerken harcayacak
her şeyden önce, nedir?
ikincisi, hiçbir şeyin net olmaması için özellikle yakın renkleri mi seçtiniz?üçüncüsü, benimki gibi işlemin yönü nerede?
her şeyden önce, nedir?
ikincisi, hiçbir şeyin net olmaması için özellikle yakın renkleri mi seçtiniz?
yol boyunca doğal pan senden bile daha kötü))
anlaşmanın yönünü tahmin etmekle ilgiliydi
dairelerle, trendlerle ilgili değil...
üzgünüm o zaman, bir trendi bir daireden ayırt etmek istediğinizi düşündüm, eğer yön o zaman buradaki resimler anlamlı değilse, iyi bir modeli gürültüden gözle ayırt edemezsiniz, örneğin korelasyonu düşünün veya geriye dönük test
Peki, utanmıyor musun?
evet nasıl diyorsunuz oldukça komik. )))
evet nasıl diyorsunuz oldukça komik. )))
resimlerin komik, hala buraya oyuncak bebeklerinin veya bıçakların resimlerini koyuyorsun, her neyse, aynı mantıkla
Pekala, eğer gerçekten istiyorsan, şimdi sana resimlerini perçinleyeceğim ve inan bana, seninkinden çok daha havalı olacaklar.
Ayarsız Heiken Ashi göstergesi.
belki doğrudan siparişler listesine gitmek daha iyidir? ;)