Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1135

Novaja :

İşte cevap.

Ama hangi soru? :)

pantural :

evet, muhtemelen kendinizden utanıyorsunuz sonuçtan

ahaha))), en azından çok daha kötü olmayacak olan trend göstergenizi gösterin....

 
mytarmailS :

Ama hangi soru? :)

Bir dairede, sisteminiz birleşecek.

 
Novaja :

Bir dairede, sisteminiz birleşecek.

Numara

bir daireden trende geçerken harcayacak

 
pantural :

her şeyden önce, nedir?

ikincisi, hiçbir şeyin net olmaması için özellikle yakın renkleri mi seçtiniz?

üçüncüsü, benimki gibi işlemin yönü nerede?
mytarmailS :

her şeyden önce, nedir?

ikincisi, hiçbir şeyin net olmaması için özellikle yakın renkleri mi seçtiniz?

yol boyunca doğal pan senden bile daha kötü))

 
mytarmailS :

anlaşmanın yönünü tahmin etmekle ilgiliydi

dairelerle, trendlerle ilgili değil...

üzgünüm o zaman, bir trendi bir daireden ayırt etmek istediğinizi düşündüm, eğer yön o zaman buradaki resimler anlamlı değilse, iyi bir modeli gürültüden gözle ayırt edemezsiniz, örneğin korelasyonu düşünün veya geriye dönük test

 
pantural :

Peki, utanmıyor musun?

evet nasıl diyorsunuz oldukça komik. )))

 
mytarmailS :

evet nasıl diyorsunuz oldukça komik. )))

resimlerin komik, hala buraya oyuncak bebeklerinin veya bıçakların resimlerini koyuyorsun, her neyse, aynı mantıkla

Pekala, eğer gerçekten istiyorsan, şimdi sana resimlerini perçinleyeceğim ve inan bana, seninkinden çok daha havalı olacaklar.

 

Ayarsız Heiken Ashi göstergesi.

Igor Makanu :

belki doğrudan siparişler listesine gitmek daha iyidir? ;)

