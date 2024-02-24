Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1128
Mevcut gençlik artık Neuroshel'in ne kadar iyi olduğunu bilmiyor ve şimdi bile yeniden canlanması herhangi bir analiz yazılımını geride bırakacak. MT'yi diğer terminallerle ve NSh'yi diğer terminallerle karşılaştırmaya benzer, pazar analiz programı tartışmasız liderdir. Evet, sinir ağı bloğu çok kötüydü. Oradaki ağlar şiddetle öğretildi, vb. Ama içine konan fikir, programlamaya aşina olmayan tüm tüccarların kalbini fethedecek, çünkü orada gerekli değildi...
Tüm çalışmalar, yalnızca eksiksiz bir veri dizisiyle gerçekleştirildi, orada herhangi bir araştırma yoktu ve TS için herhangi bir teori, yalnızca bir fare yardımıyla 10 dakika içinde orada kontrol edildi. Fareleri bir yıl boyunca eldiven gibi değiştirdiğimi hatırlıyorum, ancak bir göstergeye sonsuz bir gösterge eklemek birkaç önemsiz şey. DLL bağlantısı. Klot hatırlanır, sonra kazmalarımızda ilklerden biri onları yazmaya başladı, o da kırdı, hatırlıyorum. Konu değil....
Programı çalıştırdığınızda, görünüşte neredeyse üç düğme vardır, ancak, programın esnekliği o kadar yüksekti ki, herhangi bir küçük teori önce orada test edildi ve eğer iyiyse, MT'de uygulamaya başlamak mümkün oldu. Bu softina, programlamadan uzak olan kişilerin TS'yi profesyonellerle eşit temelde yapmalarına izin verdi. Görünüşü mütevazı olsa da sahip olduğu olanaklar sonsuzdu. Bunu reklam olarak algılamayın, bildiğim kadarıyla artık desteklemiyor AMA
Onu gerçekten canlandırmak istiyorum. Başkasının kodunu seçmeyin, ancak genel olarak bir strateji ve sistemler oluşturmaya yönelik bir yaklaşım fikrini alarak sıfırdan böyle bir program yazın .........
Clot'un bir zamanlar kendi kendine söylediği gibi, yatırımların gerekli olacağı ve programcıların Tanrı'dan olması gerektiği açıktır. Büyücü nasıl dedi???? Şeytan kel adamı programlayacak. Bu arada Reshetov da onlardan biri. Muhtemelen geceleri kodunu nasıl karıştırdığımı görmek için oraya döndü, ama geri yükleyeceğim, söz veriyorum .....
Genel olarak, kendiniz görün, yatırımcı bulunmazsa, o zaman yerleştikten sonra kesinlikle bu projeyi başlatacağım, ancak Ulusal Meclis'teki mevcut teknolojilerle zaten modern olacak ve inan bana, böyle bir ürüne talep var. tüccarların zorunlu programcılar haline geldiği göz önüne alındığında, basitçe devasa olacaktır. Ve hiçbir kod yok. Tüm işler, şebekeden gelen göstergeden gelen tüm göstergeler tarafından, daha sonra dalga formu, fiyat veya kendi verileriniz oluşturulduktan sonra göstergeden hemen yapılır. Yani bu mesaj yatırımcılar veya programcılar tarafından okunursa, lütfen PM'den benimle iletişime geçin ve en azından ön olarak nasıl gördüğümü tartışabilirsiniz. Ama bu program playstore'dan bir seri indirme olacak.........
Bütün bunlar R'de 10 satırda yapılır, grafikte equi'nin gösterilmesi dahil)))
R-ke'de bir ağı veya başka bir uygunluk işlevi sınıflandırıcısını nasıl eğiteceğinizi dinleyin? Google'da her şeyi arattım ve hiçbir şey bulamadım :(
Yoksa böyle bir eğitim prensipte GA olmadan imkansız mı?
Ha olmadan pek, bilmiyorum. Peki, çıngırağınızı yaptınız mı?
Açıkçası? Denemedim bile ... Online test modunda birkaç kez yarıda bıraktım ve aniden ilgimi kaybettim, belki bir gün geri dönerim..
Yakınlık ölçümlerini de denedim, eşbütünleşme çok iyi çalışıyor (Dickey Fuller testi), korelasyon veya Öklid mesafesi yerine, bir modelden sonra bir model aramanıza bile gerek yok, hemen standart prensibi takip edebilirsiniz -> bulunan analoglar - ortalama - bir tahmin var - devam et
Uyarlanabilir bir şey yapmak istiyorum ama bilgim yok
Hepsi geride kaldı)))
Evet, flört ediyor... o yüzden hala rahatsız ediyorsun ;)
Çok fazla ve çok az kötüdür, her zaman bir orta yol olmalıdır, yani. ölçüm)))
Bu doğru ;)
Haberi okudum, resim ilgimi çekti, resme göre arama sonucu verdi:
Peki, Google AI'nın bu olduğunu bile belirlerse, o zaman resim stüdyoda ...
burada hangi programlar görür ve göstergeler????
Sol monitörde bir çeşit dağıtım grafiği var. Evet? Değil?
evet nasıl anlarım Bilseydim ... Burada oturmuş ganimeti kesiyor olurdum !!! ama resim güzel! ;)
Hayır, bence orada "yetişkin" insanlar çalışıyor ve orada dağıtım yok.
