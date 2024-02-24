Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1130
Yani tüm tarihin büyüklüğünde bir pencere alırsanız, baştan sona bir daire olacak mı?
niye ya?
niye ya?
sadece merak ediyorum ne olacak?
Gözünle görmek bir seçenek değil mi? ))
Gözünle görmek bir seçenek değil mi? ))
artık bir algoritma var ;)
Göreceğiz?
artık bir algoritma var ;)
Göreceğiz?
Algoritma açısından da yönlü hareketi bulmaya çalışabilirsiniz.
iki parametre ikiden küçük olduğunda bir trendi ele alacağız
ve olduğu gibi düz, 7'den fazla
daire mavi ile işaretlenmiştir ve trend pembedir
sürgülü bir pencerede 50 puandı
ve şimdi 200 puan
bazı kalıplar başladığında gerçek zamanlı olarak nasıl şarkı söylüyorsun .. bunlar yine tarihin resimleri
Gerçek zamanlı olarak, hiçbir şey, sadece sürgülü pencerenin sonunda ... Ama mesele şu ki, olay sonrası bile hiç kimse bu daireyi nasıl algoritmalaştıracağını bilmiyordu, bu ilk ve ikinci - bu şeyleri bir şekilde kümeleyebilirsiniz. ve iyi işaretler almak mümkün
Pekala, karoch, sistemim için bir daireyi algoritmalaştırma görevim vardı, bitirdim) bravo bana, haha)
ve 1. şekildeki taralı alanlar değil, neden? ve araştırmanın yapıldığı TF, söyle bana
Flat/ trend kurallarıma uymayan bölümler bunlar
x1 ve x2'nin "1"den (trend) büyük ve 8'den küçük (düz) olduğu bölümlerdir.
Düz ve trend arasında ortadaki gibi olanlar
hayır, buna asla inanmayacağım - bu işe yarayacak
tf değil.
Evet doğru, TF değil, örneklerin çoğaltılmasının kolaylığı ve hızı için örnekler rastgele oluşturulmuş fiyatlar üzerinden yapılmıştır. Kesinlikle herhangi bir TF alabilirsin