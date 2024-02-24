Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1130

Renat Akhtyamov :

Yani tüm tarihin büyüklüğünde bir pencere alırsanız, baştan sona bir daire olacak mı?

mytarmailS :

Renat Akhtyamov :
mytarmailS :

Renat Akhtyamov :

Algoritma açısından da yönlü hareketi bulmaya çalışabilirsiniz.

iki parametre ikiden küçük olduğunda bir trendi ele alacağız

ve olduğu gibi düz, 7'den fazla 

gp <- get_parameters(x[ii])
  
  flat <- gp[ 1 ]>= 8 && gp[ 2 ]>= 8
  trend <- gp[ 1 ]< 2 && gp[ 2 ]< 2

daire mavi ile işaretlenmiştir ve trend pembedir

sürgülü bir pencerede 50 puandı

ve şimdi 200 puan


Maksim Dmitrievski :

Gerçek zamanlı olarak, hiçbir şey, sadece sürgülü pencerenin sonunda ... Ama mesele şu ki, olay sonrası bile hiç kimse bu daireyi nasıl algoritmalaştıracağını bilmiyordu, bu ilk ve ikinci - bu şeyleri bir şekilde kümeleyebilirsiniz. ve iyi işaretler almak mümkün

Pekala, karoch, sistemim için bir daireyi algoritmalaştırma görevim vardı, bitirdim) bravo bana, haha)

Igor Makanu :

ve 1. şekildeki taralı alanlar değil, neden? ve araştırmanın yapıldığı TF, söyle bana

Flat/ trend kurallarıma uymayan bölümler bunlar

x1 ve x2'nin "1"den (trend) büyük ve 8'den küçük (düz) olduğu bölümlerdir.

Düz ve trend arasında ortadaki gibi olanlar

mytarmailS :

Gerçek zamanlı olarak, hiçbir şey, sadece sürgülü pencerenin sonunda ... Ama mesele şu ki, olay sonrası bile hiç kimse bu daireyi nasıl algoritmalaştıracağını bilmiyordu, bu ilk ve ikinci - bu şeyleri bir şekilde kümeleyebilirsiniz. ve iyi işaretler almak mümkün

Pekala, karoch, sistemim için bir daireyi algoritmalaştırma görevim vardı, bitirdim) bravo bana, haha)

Sihirbaz_ :

tf değil.

Evet doğru, TF değil, örneklerin çoğaltılmasının kolaylığı ve hızı için örnekler rastgele oluşturulmuş fiyatlar üzerinden yapılmıştır. Kesinlikle herhangi bir TF alabilirsin

