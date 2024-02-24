Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1125
Beyniniz iyi mi? Nedir bu "ileri" ?????? Gürültüyü (10 gün dakika) yakaladınız ve bunu demoda rastgele çalıştırdınız. "Ne olacağını" izlememe gerek yok, bunu önceden biliyorum.
Çiftler için: en az 200 işlemden oluşan bir forward (yalnızca çalışmanın bir ipucu olarak), ancak normalde 1000-3000 işlem SR>3 ise, SR<3 ise daha fazla işlem gereklidir, verilerde görülemeyen veriler üzerinde Eğitim sırasında HERHANGİ BİR YOL, bir yıl boyunca bir dakika öğrendik, 2-3 ay kontrol ettiler, bunun yerine 3-5 yıl çalıştılar, bir yıl test ettiler ve elbette gelecekten bir test yaptılar))) ) Vallahi anaokulu, çingeneler ayılar ve pazara yakın insanlar, anneleri...
Dostum, çıldırmayalım. On gün eğitim gördü ve türün kurallarına göre model uzun süre çalışamaz. Soru farklı. Bir sonraki optimizasyonla bu sonucu tekrarlayabilecek mi :::
Evet, neden tamamen ohrinel chtol yaptın)))) İdolümüz, Öğretmenimiz, akıl hocamız ... titriyorsun en çok pazar yiyemezsin !!!)))
OOO Ağır topçuların çoktan çekildiğini görüyorum ve sarhoşum .... Beni yedi tut :-)
beyinler bilgiye ihtiyaç duyar, en azından anlatılanı doğrulamak için bir şeyler gösterir ve bu nedenle, önceki yanlış mesajlara bakılırsa, bu boş gevezeliktir ...
1 rastgele. İkincisi, lütfen eklemek istemeyin, salya akıtacaksınız.
Bir süre, araç herhangi bir ram üzerinde çalışacak, ne anlamı var)))
Bakın, bu örnekte gerçekten OOC'nin havalı olduğunu düşünüyor musunuz???? Benim için yani XZ ..... Söyle bana, bu noktalarda ne yapacaksın ???
Misha, orada hiçbir şey yapmayacağım))) Bu, 1 rastgele evde nasıl çıngırak yapılacağına bir örnek, artık değil)))
İşte bütün mesele bu, bu özel optimizasyonun kullanıcılarının %90'ının büyük olasılıkla robotu kapatacağıdır. Çok büyük dezavantajlar. İşte bu noktada soruyu soruyorsun. Bu ne? sadece bakiyede bir düşüş veya geri alma. Eh, bu çok ... yeni başlayanlar için infa. Gerçek ticaretteki sorunların tamamen farklı türden olduğunu ....
Dinleyin kardeşlerim, metriklerimi kontrol ettiğimde küçük bir sıkıntı yaşıyorum ve bunu çözmek için cevaba yardım etmeniz yeterli.
Java'da bu ifadeye sahibim
double[] model = min.get(i);, burada min bir dizi listesidir ve bu örnekte tüm dize değişken desenden geçirilir.
Bu satırı kalıba aktarmam gerekiyor, ancak sadece 1'den 5'e kadar ve beşinciden onuncuya kadar başka bir değişkene. Herhangi bir fikir????
Bu soruları sormamak için normal bir model yapmak, normal bir model yapmak gerekiyor.
öğretmen ve işaretlenmiş verilerde oo'ları izleyin ve dün eşit üzerinde gözle tahmin etmeyin
sadece yüzüncü kez tekrarlandı. Mumun renginde 0.7 iyidir, saçmalığında ...
toksik mo'nun klasik uygulamasını anlattı, ben sana empoze ettim, onda her şey vardı ama
yine kaçırdın ve pazartesi işe git)))
Şey, evet... Biliyor musun, orada çalıştığım için memnunum. Bu Gazprom zadrypany değil. Google, sadece kendi alanında... :-)
Peki söyle bana! Nerede çalışıyorsun ve ne yapıyorsun. Hadi sevinelim...
Ve yardım etmek için Java ile???? İşte bu ...... Sadece bir satırda anlayın. Liste satırlarındaki elemana nasıl erişeceğimi bilmiyorum. Zaten yazarak her şeyi denedim ve zaten ... kafayı yedim. Ve sen onu düzenle diyorsun ... ve ben işten bahsetmiyorum, ama genel olarak ....
Evet, genel olarak bir maksimalist ve sado-mazoşistsiniz. 200 esnaf hala ileri geri, ama 1000-3000 zaten bir alay konusu.) Ve bir dizi enstrüman için 3 yıllık eğitim genellikle saçmalık. Pazar değişiklikleri nedeniyle sistemin ömrü 2 yıldır. Sistemlerim bile - günde 4 ila 10 işlem, 2 yıl içinde, ölümlerinden önce 2000 işlem yapacak.
Bir yıl önceki verilerden öğrenmek aptalca bir alıştırmadır. Son 6 ay, eğitim ve testler için sahip olduğumuz tek şey. Bu toplamda ~600 işlemdir. Aynı zamanda 3 yıl 3000 işlemin iyi olacağı konusunda da bir tartışma yok. Uh-huh, tamam, ama onları nereden alabilirim?
Burada bir soru daha - neyin öğretileceği ve neyin test edileceği hakkında. Son 3 ayda öğrenmek daha mantıklı görünüyor. O zaman öncekiler üzerinde test etmeniz gerekecek. Ve öncekileri öğretmek, çoktan gitmiş olanı öğretmektir.
Piyasayı bir tür donmuş, güve gümbür gümbür sistem olarak kabul edersek, teorinin iyi olduğunu anlarız. IMHO, pazar birkaç ayda bile önemli ölçüde değişiyor.