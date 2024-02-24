Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1053
bu bir çiş.....
evet, hiçbir şeyi kesmeyeceksiniz gmdh sadece bir algoritmadır, ....'den biridir, ancak kullanılabilecek güçlü ilkeler içerir.
R acemiler içindir, yerlilerle çalışıyoruz
nasıl uygulanacağını biliyorum
tamam o zaman ben çaylakım
ve sızlanan)
))
Seviye göstergesini buldum, farklı periyotlarla birkaç kopya yapacağım, her şeyi RL'me sokacağım. GDMH Daha sonra transformatör yerine özellikler ekleyeceğim, çünkü mevcut olanım zayıf (ve bu 0.1 hata azalması sağlıyor)işte böyle bir ilkel şimdi, tahmin edicilerin değerlerini rastgele bir güce yükseltiyor, kosinüsü alıyor ve yeniden eğitiyor. 2000 iterasyona kadar sessizce. Noktalar iyi karışır.
gösterge nedir
destek ve direnç barry, nereden aldığımı hatırlamıyorum
Ve neyin ne olduğunu anlamak için resimlere de yorum yapabilirsiniz.
Pekala, 2 hat destek ve direnç, anlaşılması gereken şey, belirli bir süre için yüksek ve düşük üzerine inşa edilmiştir. Bu tür göstergeler karanlık
ayrıca aşırı seviyeler kullandığını da yazdı.
Donchian'ın kanalı da popüler https://www.mql5.com/en/code/15480
hangi kanal bitti Maksim.....
Bu, arabaları optimize etmekle aynıdır
Önce oku anla sonra dedim...