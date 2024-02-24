Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1049
Bu şubeye hayat vermek ve ticaret sinir ağı sinyaliyle ceplerinizi doldurmak dileğiyle, şunları kabul ediyorum:
Kase için girdi verilerini hazırlama algoritması
1. Onay tırnakları için 300 ve daha yüksek düzendeki Erlang akışında (AÇIK/KAPALI M5'e benzer), artışlarla sabit bir Laplace dağılımı gözlemlenir.
2. Bu artışların modüllerinin toplamı, xi-kare dağılımını verecektir.
Limitte - normal dağılım.
3. Böylece. belirli bir akış için geri dönüşlerin toplamı, sürgülü bir pencerede, diyelim ki 1440 böyle bir değer \u003d bir hafta (Chebyshev'in eşitsizliğinden belirlenir), bilinen bir nicel fonksiyon ve ortalama ile neredeyse normal bir dağılım oluşturur.
4. Ağ tarafından böyle bir süreçten akıl almaz nakit çekilebileceğinden eminim.
Neden bu algoritmayı ek aralıkları hesaplamak, bunların ötesine geçmek vb. için kullanmıyorum. saçmalık?
Evet, çünkü tek bir işlem için beklemek ÇOK uzun bir süreç. Pencere - hafta! Hayır, sabrım yok.
Ve sinir ağı, Kase'yi bu tür girdi verilerine hızlı bir şekilde getirmekle yükümlüdür.
Hepinize iyi şanslar!
oh, çok fazla iş ve hepsi boşuna, peki, keneler ve strateji test cihazı hakkında yazdım, ama hayır... Kase tam burada, kendim bulacağım, buraya bakın:
1. Onay tırnak işaretleri tüm bilgileri içermeyebilir - farklı veri akışlarından gelen onay işaretlerini filtrelemenin yanı sıra onay teklifleri, incelenen süreçle ilgili olmayan ek bilgiler içerebilir - DC'lerden gelen filtreleri yumuşatma ve siparişleri eşleştirmek için algoritmalar
2,3,4 test cihazı ve tekrar strateji test cihazı
ve şimdi, 1-4 paragraflarının yürütülmesinden sonra, Kâse görünmeyecek, sadece incelenen sürecin matematiksel bir modeli olacak, "paraya geçmek" için hala bir strateji geliştirmeniz gerekiyor
Pekala, kişisel olarak kodu sıfırlayın, ne yapabileceğime bir bakayım. Kişisel kullanım için mi yoksa herkes için ücretsiz erişim mi?
sana yazdı
örneğin, farklı dönüştürülmüş girdi verileri üzerinde bir dizi model oluşturmak ve en iyisini seçmek gibi farklı modellerin (öngörücülerin) numaralandırılması. Hesaplardan şifreler nasıl seçilir. Konu ve örüntüler hakkında a priori bilgi olmadığında.
el yapımı eller gibidirİngilizce Vapnik videosu bununla ilgiliydi
Maxim, dilerseniz, Ivakhnenko'nun çalışmalarını tanıyabilirsiniz, bahsettiğiniz şey bu, yalnızca yapılandırılmış ve optimize edilmiş, en iyi biçimde
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1034678
Hatta bu prensipler üzerine çok iyi bir robot yapan bir kişi (kişisel değil) tanıyorum.
----------------------------------
Bunlar robotun bu kişi için yaptığı anlaşmalardır.
teşekkürler bunun için minnettarım. Önce araçları ilişkilendirmek için bir sistem kurdum. Yani, benzer araçlar tahmin edicidir, örneğin EURUSD için dolar endeksi ve sistem bunlar arasında kalıp bulmaya çalıştı. Şimdiye kadarki en iyi sonuç, trenin uzunluğundan OOS üzerinde çalışmanın yaklaşık% 100'üdür ve hatalar yaklaşık olarak aynıydı, sonra sistem yavaş yavaş bozulmaya başlıyor (keskin değil)
Farklı dönüşümler, en iyi ihtimalle, FOS başına hatada 0,1'lik bir azalma sağlar. Sadece girdileri değil, çıktıları da ayırmanın gerekli olduğu açıktır ve bu zaten kaynak yoğun olacaktır.
bu bir nükleer makine, aslında
teşekkürler bunun için minnettarım. İlk önce araçları ilişkilendirmek için bir sistem kurdum. Yani, benzer araçlar tahmin edicidir, örneğin EURUSD için dolar endeksi ve sistem bunlar arasında kalıp bulmaya çalıştı. Şimdiye kadarki en iyi sonuç, trenin uzunluğundan OOS üzerinde çalışmanın yaklaşık% 100'üdür ve hatalar yaklaşık olarak aynıydı, sonra sistem yavaş yavaş bozulmaya başlıyor (keskin değil)
Farklı dönüşümler, en iyi ihtimalle, FOS başına hatada 0,1'lik bir azalma sağlar. Sadece girdileri değil, çıktıları da ayırmanın gerekli olduğu açıktır ve bu zaten kaynak yoğun olacaktır.
Ben de aynısını yaptım, tıpkı DAX (Avrupa) ve SP500'ü (Pindos) tahmin edici olarak aldığım ve Eurodollar'ı sinir ağlarını değil, yalnızca gizli Markov modellerini (HMM) kullanarak tahmin etmeye çalıştığım gibi, işe yaramadı))
İçimizde bir sorun olduğunu, öngörücü sistemler oluşturma vizyonumuzda temel bir şeyi kaçırdığımızı ve bu nedenle bir duvara çarptığımızı hissediyorum.
bu bir nükleer makine, aslında
Nükleer makine nedir? Bilmiyorum(
Nükleer makine nedir? Bilmiyorum(
peki, ilk verilerden farklı polinomlar oluşturur, Reshetov ayrıca tahmin edicide de kullanır
İçimizde bir sorun olduğunu, öngörücü sistemler oluşturma vizyonumuzda temel bir şeyi kaçırdığımızı ve bu nedenle bir duvara çarptığımızı hissediyorum.
Alyoshenka ve Koldun'un (burada sinir ağlarında ticarette başarılı olan tek kişi) girdi verilerini hazırlamak için çok zaman ayırdığını hatırlatmama izin verin.
Dürüst olmak gerekirse, orada ne yaptıklarını bilmiyorum ve bilerek, yazılarımla onları geri bildirim vermeye teşvik ediyorum :))) Ne yazık ki bu sırrı saklıyorlar...
peki, ilk verilerden farklı polinomlar oluşturur, Reshetov ayrıca tahmin edicide de kullanır
Ve Reshetov? , şey, evet, "MGUA"ya aşina, böyle bir şey söyledi.
Tahmin ediciler üzerinde yineleme yapma, modeller oluşturma ve daha sonra artan karmaşıklık modellerinden modeller oluşturma fikri bence çok doğru.
Ama belki de hata, tahmin edicileri değil, ticaret sisteminin çözümlerini sıralamanız gerektiğidir. çevrede? Ya da başka bir enfeksiyon...