Renat Akhtyamov :

Hisse takası yapacağım, en azından hazırlanıyorum

Bunu takas etmeden ve takas etmeden söylüyorlar.

örneğin son 5 yılda GAZP'ye baktı.

spekülatörler için lafa)

pardon daha önce görmemiştim...

En az yüz iki tane hazırlayın. Aksi takdirde - kazanmaya başlarsanız bir maymunun işi.)

 
Yuri Asaulenko :

Evet
 
Renat Akhtyamov :
Evet

Ayrıca stokları kısaltmayı da düşünün. Temizlemeden.))

 
Yuri Asaulenko :

zaten izlendi

yılda %1

;)

 
Renat Akhtyamov :

zaten izlendi

yılda %1

;)

??? Olamaz, çünkü asla olamaz.))

Bu arada, kısa bir tane açarsanız, zarar için para düzenli ve zevkle sizden kesilir.

 
Yuri Asaulenko :

??? Olamaz, çünkü asla olamaz.))

ne anlamadım

hisselerde takas yok

sadece vadeli işlemlerde kesilir
 
Renat Akhtyamov :

ne anlamadım

hisselerde takas yok

Daha sonra anlayacaksınız.) Uzun zamandır hisse senedi ile çalışmıyorum, detayları unutmuşum ama hatırlamak da istemiyorum.

İşlem başına %0.1-0.2 komisyonu hesaba katın. Alındı ve satıldı - zaten% 0,2-0,4)

 
Yuri Asaulenko :

hayır, eğer öyleyse, o zaman genellikle harika

tamam bir kuruş açayım bir bakayım

teşekkürler uyardı

Bunu çizdiğini düşündüğüm fxsaber'ın hindilerini zaten hatırladım..

gitti bebeğim..

[Silindi]  
Michael Marchukajtes :
EVET sen ve boltoLOGI!!!! Ponakuyarili bir sürü sayfa. Aramanın devam ettiği görülüyor, ancak unutmayın, neredeyse varlığımı satıyordum???? Unutma......? Ve konunun fiyatı çok saçmaydı ama aynı zamanda varlığım büyüyor ve güçleniyor :-)

Bulduğunuz mgua pancake'in kodunu atıyorsunuz. Çünkü benim izlediğim versiyonda yok.

ve genel olarak bunu en az 2 şekilde ve maksimum olarak sonsuz sayıda yapabilirsiniz.

http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/65/DM_L3-2_part1.pdf

 

Tamam Kui onunla. Sana bir şey daha söyleyeyim. Gerçek şu ki, Reshetov için polinomun katsayılarının toplamı bire eşittir. Yani hacim sınırları içindeki verileri bir birime bölmeye çalışır. Buna göre, anlamlı olmayan bir girdi eklersek, anlamlı olandan katsayının bir kısmını alır. Çözüm, Shapley vektörü çerçevesinde gider. Birinin kullandığına dair hepinizden hiç duymadığım bir şey ama onda böyle bir şey var...

Hâlâ hesaplarının özünü gerçekten anlamış değilim. Hangi yöntemlerin kullanıldığı belli ama kodda nasıl çalıştığını henüz öğrenemedim.


Ve sana hiçbir şey vermeyeceğim. MAX'ı unutmadıysan henüz arkadaş olmadık!!!! BE'siz arkadaşım olurmusun yani ..... selyavi ....

