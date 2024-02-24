Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1058
Ve gerçekte böyledir, destek direnişe dönüşmez, yeni direniş ortaya çıkar.
İşte direnç seviyesi veya destek seviyesi haline gelen bir seviye.
bu fiyat seviyesinde, sadece bir direnç görüyorum, diğer her şey bana gürültü çıkarıyor.
İşte büyüme umuduyla "soldaki destekten" satın aldıkları bu protragovochka
o fiyat seviyesinde, sadece bir direnç görüyorum, diğer her şey beni sağır ediyor
Nesin sen, uzun vadeli mi?
gösterdiğin fiyat seviyesinde başka bir şey görmedim
İşte büyüme umuduyla "soldaki destekten" satın aldıkları bu protragovochka
Peki, satın aldılarsa, muhtemelen birileri onlara sattı mı? - tüm bunlar göreceli, destek seviyeleri gibi, geçenlerde internette Halt'tan bir video gördüm, şimdi başarılı görünüyor ve RTS ticareti yapıyor mu? ama zaten öğretiyor ....,
yani - seviyelerin sadece geçmişte olduğunu ve bir dahaki sefere seviyenin nerede görüneceğini kimsenin bilmeyeceğini güzelce söyledi, hacimlere göre ticaret yapıyor
Ayrıca uzun zamandır konuştuğum Grailer'ı da hatırladım, fiyat tablolarında en azından bir mantık ararsanız, işaretlemesini bile buldum, o zaman görünüşe göre bir döngüye ihtiyacınız var: al-sat, biri onu bir ZigZag'da görüyor , o kişi üçgen işaretler çizdi, kendi sözleriyle bu fiyat her zaman oraya gittiği yerden döner ve geri gelir - bu an meselesi, işte işaretlemesinin bir ekran görüntüsü, insanlar ilginçti, tahminleri olduğundan daha fazla işe yaradı' Çalışmıyor, ama ne yazık ki, tüm madenciler gibi... stop-loss olmadan ticaret
Youtube'da bir kanalı var. Bir bota bir nijatrader'da perçinleme yapmayı öğrettiği videosunu yanlışlıkla gördüm.
Kısacası, gökyüzünde eşitlik ile kâseyi beş dakika içinde zakuyaril. Ama aslında Nidza'da hesaba katmadığı bir bug var.
kısaca kalpten komşu))))
evet, gördüm, ama burada tarihin nasıl tekerrür ettiğini görüyorsunuz ... kâseyi buldum ve sonra öğrenmek istiyorum çünkü kimse risk almak istemiyor
Bundan bahsetmiyorum, kalabalık göstergesinden bahsediyorum. Bir ızgara değil, veri olmalıdır.
S.S.A. Eh, SSA'da sadece fiyatı "normalleştirin". Arşivden okuyun...
Muhtemelen aptalım, ama bundan hangi sonuçları çıkarmam gerektiğini anlamadım?Izgaraya farklılaştırılmış bir biçimde bakmam gerekiyor, ya da başım zaten ağrıyor) açıklayın.
Kalabalık göstergesini piyasadan nereden alıyorsunuz? Hiçbir yerde...
Pazardan mı? - temel. Pazardan değil - hiçbir şekilde.
Pazardan mı? - temel. Pazardan değil - hiçbir şekilde.
açıklamak?
Che ve nerede olduğu önemli değil. Önemli olan neye sahip olduğunuzdur. Akıllı bir bakışla piyasa hakkında bir video yayınlıyorsunuz,
ama veri yok. Aslında daha önce ortaya atılan teoriyle ilgisi olmayan her türlü saçmalığı ortaya atıyorsunuz. Bunda yanlış bir şey yok
ama teori çöküyor...
Her şey tam olarak söylediğim gibi çalıştığı ve resimlerde gösterildiği için dökülüyor mu?
Belki de çatı çöken sihirbazınızdır?