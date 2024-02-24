Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 523
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu hiçbir şey değil, her zamanki uyum, zaten 100 kez tartışıldı. Temel olarak yapılır ve Forex'te herhangi bir pratik kullanımı temsil etmez.
Uygun görünüyor. Yazh, bunun OOS örneğinin dışında bir site olduğunu belirtmiş görünüyor ..... O zaman uygun nerede? Bu tamamen aynı ve eğer bir şey varsa, oldukça yüksek bir genelleme seviyesi var .....
Uygun görünüyor. Yazh, bunun OOS örneğinin dışında bir site olduğunu belirtmiş görünüyor ..... O zaman uygun nerede? Bu tamamen aynıdır ve eğer bir şey varsa, oldukça yüksek bir genelleme seviyesi vardır .....
ah .. out .. OOC'yi gözden kaçırdım :) o zaman gerçek hayatta çalışması gerekir, daha da kötüsü, ama yine de +
kararlı sonuçlar için çapraz doğrulama ve uyarlamalı TS yapmanız gerekir .. ancak birçok tuzak da var
Kendi kendini yeniden eğiten bir sistemle ilgili keşfettiğim ana tuzak, ormanların veya NN'lerin her seferinde aynı örnek üzerinde biraz farklı şekilde eğitilmeleridir, bu nedenle nihai sonuçlar büyük ölçüde değişebilir. Onlar. Aynı aracı test cihazında birkaç kez çalıştırırsanız sonuçlar farklı olacaktır :)
Ve ne zaman sinir ağları hakkında daha fazla şey öğrensem, basit logit veya lineer regresyondan giderek daha fazla hoşlanmaya başlıyorum :D
Sınıf başına eğitim örneklerinin sayısı farklı olduğunda ağa ne olduğunu bilen var mı? Bunun bir çarpıklığa yol açtığına ve ağın yalnızca bir sınıf yayınlamaya başladığına ikna oldum. Ve sınıfa göre örnek sayısına göre bu hizalama durumu düzeltir.
Ama nedenini anlamak istiyorum?
Örneğin, 100 kedi ve 2 köpek gören bir kişi, köpeklere özel bir ilgi gösterecek ve onları "Oh! Yeni bir şey" gibi düzgün bir şekilde inceleyecektir. Nedense bu 2 köpeğin sinir ağı açısından kedilere benzediği ortaya çıktı. Onlar. miktar kaliteyi bozar.
Çok küçük - sınıflardan birinin örneklerinin sayısı, tanımları için tek bir nöron / bağlantı seçilmesine izin vermiyor mu? Softmax ile çıkış nöronu seçilir, bu da bağlantıların ona döşenmediği anlamına gelir.
Yoksa bu 2 örneğe başka bir sınıftan çok benzeyen 10 tane var ve onların lehine bir avantaj mı sağlıyor?
Uygun görünüyor. Yazh, bunun OOS örneğinin dışında bir site olduğunu belirtmiş görünüyor ..... O zaman uygun nerede? Bu tamamen aynıdır ve eğer bir şey varsa, oldukça yüksek bir genelleme seviyesi vardır .....
Peki o zaman, ben de bir ay boyunca ileri ve geri övüneceğim
Sınıf başına eğitim örneklerinin sayısı farklı olduğunda ağa ne olduğunu bilen var mı? Bunun bir çarpıklığa yol açtığına ve ağın yalnızca bir sınıf yayınlamaya başladığına ikna oldum. Ve sınıfa göre örnek sayısına göre bu hizalama durumu düzeltir.
Ama nedenini anlamak istiyorum?
Örneğin, 100 kedi ve 2 köpek gören bir kişi, köpeklere özel bir ilgi gösterecek ve onları "Oh! Yeni bir şey" gibi düzgün bir şekilde inceleyecektir. Nedense bu 2 köpeğin sinir ağı açısından kedilere benzediği ortaya çıktı. Onlar. miktar kaliteyi bozar.
Çok küçük - sınıflardan birinin örneklerinin sayısı, tanımları için tek bir nöron / bağlantı seçilmesine izin vermiyor mu? Softmax ile çıkış nöronu seçilir, bu da bağlantıların ona döşenmediği anlamına gelir.
Yoksa bu 2 örneğe başka bir sınıftan çok benzeyen 10 tane var ve onların lehine bir avantaj mı sağlıyor?
peki, örneklerin ortalamasını alıyor, ikinci sınıf daha küçük bir paya katkıda bulunmaya başlıyor
Bir başka meraklı liba facebook'un Peygamberi
http://strategy.doubledoji.com/how-to-use-facebooks-prophet-algorithm-in-forex-trading/
https://github.com/doubledare704/jupyter-bitcoin
forex ve bitcoin için örnekler
Ne ilerleme kaydedildi.
Ne ilerleme kaydedildi.
Grupta bir saç teli olmasına rağmen kaşların tedaviye girmemesi garip.
Peki o zaman, ben de bir ay boyunca ileri ve geri övüneceğim
Anladığım bu... kredi. Gerçek bahis yapmak oldukça mümkün ...
Ağlarınızın ne yaptığını bilmiyorum. Ancak sınıflar çarpık olduğunda Reshetovskaya. Çıktı değişkenindeki birler ve sıfırların sayısı eşit olmadığında. Daha küçük olan sınıfları eğitim ve test setlerine ekler. Kediler ve köpeklerle ilgili örnek gibi. 100 kedi ve 2 köpek varsa, numuneye denge için 98 köpek kopyası daha eklenecektir. Ancak örnek başarılı değil çünkü onu eklemenin zor bir yolu var. Sadece böyle değil. Sonuç olarak, 100 farklı kedinin ve 100 kopya köpeğin olduğu bir örnek alıyoruz. Bunun gibi bir şey...