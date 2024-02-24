Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1052
tamam yarın bende aynısını yapıcam
Izgara (mgua değil)
Yukarıdan aşağıya - girişlerin bir kısmı - bir çift Fourier harmoniği, en düşük eşdeğer (euro 4zn için yayılma 3)
dikey düşüşten sonra - oos. Aksi takdirde uzun süre eğitimsiz ...
MGUA her derde deva değil, ancak kullanılması gereken bazı ciddi ilkeler içeriyor, bunun bir arama öz-örgütlenme modeli (IMHO) olduğunu düşünüyorum ve yazar buna ima ediyor ...
Genelde kendi kendine örgütlenmenin yardımıyla işaretleri seçmediğinden, aracın kendisi tarafından karar vermeyi ürettiğinden şüpheleniyorum (IMHO)
Sitede, bir kişinin poliharmonik bir yaklaşımı (harmoniklerin numaralandırılması) nasıl uyguladığı ve ardından fiyatı bir kelebek filtresiyle düzelttikten sonra bu veriler üzerinde ızgarayı nasıl eğittiği hakkında yorumlarda bir yazı var.
Bu gönderiyi sizin için bulmaya çalışacağım çünkü bu tür konulardan uzağım
işte bir alıntı
....................................… Sonraki adım yeni bir modeldi: alçak geçiren bir filtre uygulayın kapanış fiyatına ( 2. dereceden bir Butterworth filtresi kullandım ), bir polinom-harmonik yaklaşım uygulayın, A* cos (wx)+B* sin (wx)'i M* sin (wx+f) formuna dönüştürün ve M ve f ikincil özellikler olarak.
…. Ve böyle bir modelle, çok iyi genelleme özelliklerine sahip bir ağ kurmayı başardım: hemen hemen her şeyi doğru tanıdı ..........
Hikâye 2006'da başlıyor, yanılmıyorsam bunların ne kadar yüksek düzeyde ve hangi kişi tarafından yapıldığından şüphelenmiyorsunuz.
http://www.kamynin.ru/
"Ticaret robotları" başlığını seçin, en başa geri sarın, çöreklerle çay yapın, okuyun, resimlere bakın, insanların yorumlarını, yazarın cevaplarını okuyun, daha akıllı olun ve çocukça değil ah..et..))
Kamynin'in hala bir balabol olduğuna dair bir görüş var. Çünkü resimlerini en azından bir durumla teyit edemiyor. Ve herkes güzel seviyeler çizebilir.
Pekala, görüşler değişebilir. Şahsen, onunla birkaç kez yazışmalarda iletişim kurdum, bence mütevazı ve çok deneyimli bir kişi, onunla iletişimden hemen belliydi ki yarın çok uzun bir süre izleyeceğim yolları takip ediyordu, ne demek istediğimi anlarsan.
Daha iyi çıngıraklar var, ama bu onlarla ilgili değil ... Bir şeyi eğitirken kıyaslama yapın.
Bir dakanasyon var, gmdh olağan ağ, bunlardan biri..
Burada aslında. Optimize edicinin vahşi doğasında tökezledi ....
Tamam
ayak örtüsünü kodla atın
mkul'da yeniden yaz ve lahanayı doğra
bu bir çiş.....
evet, hiçbir şeyi kesmeyeceksiniz gmdh sadece bir algoritmadır, ....'den biridir, ancak kullanılabilecek güçlü ilkeler içerir.
R'de iki GMDH "GMDH" paketi vardır, GMDH2" ilki özel olarak VR için ikinci ikili sınıflandırıcıdır, kullanın, ancak bu sadece ortak bir algoritmadır ...
Reshetov MGUA kullandı, çok zengin oldu ??? Neden böyle düşünmüyorsunuz?