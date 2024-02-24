Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1055
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Maxim bir kez daha açıkla
=====
1) her zamanki aşırılıkları alır
2) aşırı uçlarla her türlü seçeneği (muhtemelen mgua) seçerek, bazı çalışma yapıları (seviyeler) arıyor, bu tür yaklaşık 200 seviye buldu, bu söylendi
3) daha sonra set eğitilir
====
Hemen ilk noktadan üçüncüye atlıyorsunuz ve ikincisi en önemlisi
seçeneklerin seçimi, eps seviyelerinin aranmasıdır, mgua bu NS'nin bir parçasıdır. 1000 seçenekten 2'sinde 1'lik bir adımla 200 seviye buldu. Seçim başka ne olabilir?
seçeneklerin seçimi, eps seviyelerinin aranmasıdır, mgua bu NS'nin bir parçasıdır. 1000 seçenekten 2'sinde 1'lik bir adımla 200 seviye buldu. Seçim başka ne olabilir?
orada 1-2, orada 1-2, orada 1-2, bağlı ve zaten ham veriler üzerinde değil, bunun üzerinde eğitim alıyorsunuz
orada 1-2, orada 1-2, orada 1-2, bağlı ve zaten ham veriler üzerinde değil, bunun üzerinde eğitim alıyorsunuz
öyleyse hangi sorunları bağlayalım
öyleyse hangi sorunları bağlayalım
Sorun değil) Sadece 2. noktadan gelen işaretlerin tarihte tekrarlanması ve 3. noktada ağa girmeden önce bile esasen çalışıyor olması gerektiğine dikkat edin.Bütün bunların resmileştirilmesi gerekiyor, bu yol boyunca ayrı bir algoritma.
Sorun değil) Sadece 2. noktadan gelen işaretlerin tarihte tekrarlanması ve 3. noktada ağa girmeden önce bile esasen çalışıyor olması gerektiğine dikkat edin.
Nedenmiş? 3. adımı tamamlayana kadar çalıştıklarını nasıl anlayacağım
Nedenmiş? 3. adımı tamamlayana kadar çalıştıklarını nasıl anlayacağım
Ağa girdiklerinde kesinlikle hiçbir şey anlamayacaksınız ...
Ağın bir hedefi var - farklı olanlar var, ancak aslında hedef ticareti tahmin etmek için iyi
Ağı verilerinizin %100'ünü takas etmeye zorluyorsunuz, ama ya tahmin edebiliyorsa, gerçekten bu verilerin yalnızca %2'sini tahmin edebilir. Sonuç olarak ne alacaksınız?
bu yüzden bu %2'nin en az %30'u toplamak için tüm tahmincilerden parça parça toplanması ve ağa zaten gönderilmesi gerekiyor, bir fiyat şeklinde değil, bu aptal göstergeler, ancak yalnızca gerçekten önemli olan şey
Ağa girdiklerinde kesinlikle hiçbir şey anlamayacaksınız ...
Ağın bir hedefi var - farklı olanlar var, ancak aslında hedef ticareti tahmin etmek için iyi
Ağı verilerinizin %100'ünü takas etmeye zorluyorsunuz, ama ya tahmin edebiliyorsa, gerçekten bu verilerin yalnızca %2'sini tahmin edebilir. Sonuç olarak ne alacaksınız?
bu yüzden bu %2'nin en az %30'u toplamak için tüm tahmincilerden parça parça toplanması ve ağa zaten gönderilmesi gerekiyor, bir fiyat şeklinde değil, bu aptal göstergeler, ancak yalnızca gerçekten önemli olan şey
evet, neredeyse bitti
Bir yıl önce şık deneyler yaptım:
1. Belirli bir kayan örnek hacmi ile bir tik VR aldım
2. Ortalama klasik varyansı ve ortalama aralığı (Yüksek-Düşük) hesaplar. Onlar. her yeni onay işareti alındığında bu değerleri yeniden hesapladı, ayrı dizilere girdi ve zaten bu dizilerde ortalama değerleri hesapladı.
3. Şaşırtıcı bir şekilde, bu ortalamalar multi-milyon kene verileriyle eşleşti
4. Fiyat, bu ortalama seviyeler arasında hareket ediyor gibiydi.
5. Sonra buraya foruma geldim ve herkes hakkında birlikte görevden aldım ...
Neden ben?
Belki bir salıncakla (Yüksek-Düşük) çalışın ve bireysel ekstremumla değil?
Seçenek 1: özellik dönüşümü olmadan. 08.01'den itibaren eğitim OOS öncesi her şey
Belki bir salıncakla (Yüksek-Düşük) çalışın ve bireysel ekstremumla değil?
ekstremum ekstremumdur
(Yüksek-Düşük) oynaklıktır
bu karşı değil