Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1048
Havucu ne kadar çekerseniz çekin, şalgam ondan çalışmaz.
Bu ortaya çıkacak.
Sadece sabırla yarı-durağanlığa ulaşmak gerekiyordu ve bu 300. (!!!) düzenin Erlang akışından başlıyor.
İstenen Kase'yi mümkün olan en kısa sürede elde etme susuzluğu ve buradaki herkese nasıl çalışılacağını gösterme arzusu beni mahvetti.
Sonuç olarak - yorgunluk, ilgisizlik ve kırık bir çukur ...
> yarı-durağanlık
korku kelimesi, daha kolay bir şey bulamadınız mı?
Neden, tepenin ötesinde, anlamak için her şey basitleştirildi, ancak ülkemizde renk eklemek için akıllıca kelimeler kullanılıyor .... Neden ....
> yarı-durağanlık
korku kelimesi, daha kolay bir şey bulamadınız mı?
Neden, tepenin ötesinde, anlamak için her şey basitleştirildi, ancak ülkemizde renk eklemek için akıllı kelimeler kullanıyorlar .... Neden ....
Tüm akıllı kelimelerin tepenin üzerinde icat edilmesi ilginç.))
Gençliğimden psikoloji üzerine çok, çok karmaşık kelimelerle literatür okumaya çalıştığımı hatırlıyorum. Ve hepsi ne için, karşı cinsi etkilemek için :).
Demek istediğim, anlamını çok az kişinin anladığı sözcükleri kullanarak, o zaman hakkında yazdığınız şey gerçekte olduğundan daha önemli hale gelmez.
Karmaşık malzeme bir kalite işareti değildir. (benim fikrim)
Yine de psikoloji, anlaşılmaz birçok kelimenin olduğu tıpla ilgilidir. Ve sorun değil, çünkü mantıklılar.
Burada, öte yandan, hiçbir anlam ifade etmiyor.
Bu nedenle, başlangıç ortamını seçmeniz gerekir ve bu MCUL'dir. Docovsky Elman onu kullandı, çünkü P'den MKUL'a bir dönüştürücüsü vardı, bu yüzden denedi, ama evet. R'de bir araç inşa etmek, böylece daha sonra MKUL ile sikişebilirsin, feci bir iş IMHO.
R/mql4(5) ile ilgili sorunlar nelerdir? Her şey hata ayıklanır ve saat gibi çalışır.
Bunu teklif edeceğimi düşünmemiştim ama yine de...
Belirli seviyelerde pd\sp oluşturan sinir ağlarına dayalı bir sistem (gösterge) oluşturdum, bu şey oldukça iyi çalışıyor.
Göstergenin felsefesi, bazı gerçek aşırı alım / aşırı satım veya duyarlılık arayışıdır.
Haftada 1-2 yerde sinyal veriyor, sinyal doğru tespit edilirse %100'e yakın bir olasılıkla çalışıyor.
Sorun şu ki, mql bilmiyorum ve gösterge "R" ile yazılmış (birçok kitaplık kullanarak) , mql öğrenmeye gücüm yok.
Burada kodumu mql'ye entegre etmeye ve MT4'te görselleştirme yapmaya hazır biri varsa, onunla iletişim kurmaya ve gelecekte işbirliği yapmaya hazırım.
Pekala, kodu kişisel olarak sıfırlayın, ne yapabileceğime bir bakayım. Kişisel kullanım için mi yoksa herkes için ücretsiz erişim mi?
Bu şubeye hayat vermek ve ticaret sinir ağı sinyaliyle ceplerinizi doldurmak dileğiyle, şunu kabul ediyorum:
Kase için girdi verilerini hazırlama algoritması
1. Onay tırnakları için 300 ve daha yüksek düzendeki Erlang akışında (AÇIK/KAPALI M5'e benzer), artışlarla sabit bir Laplace dağılımı gözlemlenir.
2. Bu artışların modüllerinin toplamı, xi-kare dağılımını verecektir.
Limitte - normal dağılım.
3. Böylece. belirli bir akış için getirilerin toplamı, sürgülü bir pencerede, diyelim ki 1440 böyle bir değer \u003d bir hafta (Chebyshev'in eşitsizliğinden belirlenir), bilinen bir nicel fonksiyon ve ortalama ile neredeyse normal bir dağılım oluşturur.
4. Ağ tarafından böyle bir süreçten akıl almaz nakit çekilebileceğinden eminim.
Neden bu algoritmayı ek aralıkları hesaplamak, bunların ötesine geçmek vb. için kullanmıyorum. saçmalık?
Evet, çünkü tek bir işlem için beklemek ÇOK uzun bir süreç. Pencere - hafta! Hayır, sabrım yok.
Ve sinir ağı, Kase'yi bu tür girdi verilerine hızlı bir şekilde getirmekle yükümlüdür.
Hepinize iyi şanslar!
Tarif ettiğiniz şey, haftada bir kez %75 ila %25'lik doğru girişlerin sonucunu veriyorsa, sizi temin ederim ki, %100 yatırımcı olacağından, zor kazandığınız para için ticaret yapmak zorunda kalmayacaksınız.
Ayrıca, her biri yukarıda açıklanan karlılığa sahip 7 veya daha fazla enstrümandan işlem yapmanıza engel olan şey, dostum, bir yıl içinde daha zengin olacaksınız.