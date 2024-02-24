Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1056

Maksim Dmitrievski :

Seçenek 1: özellik dönüşümü olmadan. 08.01'den itibaren eğitim OOS öncesi her şey


beklenen

mytarmailS :

beklenen

Miklukha maklai'nin gmdh ile bir ayak örtüsü atmasına izin verin - bu beklenmez. Şimdi kosinüsler aracılığıyla rastgele dönüşümlere bakacağım

seviyeler yeni başlayanlar için sadece 4 adet alındı:


 
Sihirbaz_ :

Sihirbazların dikkatini dağıtmayın. Sihirbazlar gösterecek

Siyah(Yüksek-Düşük)-gerçek, mavi-trend, kırmızı-tahmin...


Maestro, zamanında döndün - yoksa zaten buradan kaçma arzum vardı.

Ve böylece, hala çalışıyorum. Acı çeken biri için üzülüyorum ve ben zaten buna dahilim. Sadece kısa bir mola vereceğim - bir şeyler okuyacağım ve alkol içeceğim.

İşte işaretlerin dönüşümleri ile. OOS'taki hatada hafif bir azalma, sonuç olarak, OOS'ta 10 gün +, sonra tekrar aşağı yuvarlandı

ama benim bir transformatörüm var, en hafif tabirle, şöyle böyle..

 2018.09 . 14 15 : 47 : 46.712 2018.09 . 11 23 : 59 : 59    RlExp1iter TRAIN LOGLOSS
2018.09 . 14 15 : 47 : 46.712 2018.09 . 11 23 : 59 : 59    0.22818 0.22082 0.22923 0.23975 0.23344
2018.09 . 14 15 : 47 : 46.712 2018.09 . 11 23 : 59 : 59    RlExp1iter OOB LOGLOSS
2018.09 . 14 15 : 47 : 46.712 2018.09 . 11 23 : 59 : 59    0.45741 0.46372 0.46688 0.46372 0.45636


Sihirbaz_ :

RL'de cv yıkandı mı, yoksa eski şekilde mi?

eski yol, oob

did cv - o zaman hiçbir şey öğrenmiyor) ve uzun süre
 
Sihirbaz_ :

Sihirbazların dikkatini dağıtmayın. Sihirbazlar gösterecek

Siyah(Yüksek-Düşük)-gerçek, mavi-trend, kırmızı-tahmin...


Aman tanrım, volatilite tahmin guruları, Alexander_K ve diğerlerine boyun eğ...

daha zor ne olabilir

Alexander, havalı ve gizemli görünmek için daha sonra resmimi de silmeli miyim? .... falan, bu gerçekten bir sirk.

 
Sihirbaz_ :

Bandera?)))

başlar ....)))

 

Bir şey söyleyebilirim - Büyücü, kenelerdeki ilk farklılıklarla çalışmaz.

Bir şef gibi aşçılar, kendi VR'si.

Ayrıca, onun görüşüne göre, bu TS'nin herhangi bir zamanda herhangi bir örneklem için beklentisi, Kolmogorov'a göre, büyük olasılıkla = const olmalıdır = 0.

Evet, bu sabit bir VR için bir gereklilik ve belli ki bunu bir şekilde yapıyor.

Standart durumda, hileler olmadan fiyat dalgası paketimiz şöyle "yürür":


Ve şimdi birisi böyle bir VR yaparsa, en azından beklenti = const (Tanrı zaten dağılmış durumda) olacak şekilde, toz torbaları hazırlayabilir. Ah, sen - tozdan. Her şeyi söyledim.

 
Alexander_K :

Bir şey söyleyebilirim - Büyücü, kenelerdeki ilk farklılıklarla çalışmaz.

Bir şef gibi aşçılar, kendi VR'si.

Ayrıca, onun görüşüne göre, bu TS'nin herhangi bir zamanda herhangi bir örneklem için beklentisi, Kolmogorov'a göre, büyük olasılıkla = const olmalıdır = 0.

Evet, bu sabit bir VR için bir gereklilik ve belli ki bunu bir şekilde yapıyor.

Peki, sonuç nedir? sonuç nerede?

 
mytarmailS :

peki sonuç ne sonuç nerede?

Örneğin Alyoshenka, devleti yatırımcılarla bir anlaşma altında gösteremeyeceğini söylüyor. Bir şekilde inanıyorum.

