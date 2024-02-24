Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1056
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Seçenek 1: özellik dönüşümü olmadan. 08.01'den itibaren eğitim OOS öncesi her şey
beklenen
beklenen
Miklukha maklai'nin gmdh ile bir ayak örtüsü atmasına izin verin - bu beklenmez. Şimdi kosinüsler aracılığıyla rastgele dönüşümlere bakacağım
seviyeler yeni başlayanlar için sadece 4 adet alındı:
Sihirbazların dikkatini dağıtmayın. Sihirbazlar gösterecek
Siyah(Yüksek-Düşük)-gerçek, mavi-trend, kırmızı-tahmin...
Maestro, zamanında döndün - yoksa zaten buradan kaçma arzum vardı.
Ve böylece, hala çalışıyorum. Acı çeken biri için üzülüyorum ve ben zaten buna dahilim. Sadece kısa bir mola vereceğim - bir şeyler okuyacağım ve alkol içeceğim.
İşte işaretlerin dönüşümleri ile. OOS'taki hatada hafif bir azalma, sonuç olarak, OOS'ta 10 gün +, sonra tekrar aşağı yuvarlandı
ama benim bir transformatörüm var, en hafif tabirle, şöyle böyle..
RL'de cv yıkandı mı, yoksa eski şekilde mi?
eski yol, oobdid cv - o zaman hiçbir şey öğrenmiyor) ve uzun süre
Sihirbazların dikkatini dağıtmayın. Sihirbazlar gösterecek
Siyah(Yüksek-Düşük)-gerçek, mavi-trend, kırmızı-tahmin...
Aman tanrım, volatilite tahmin guruları, Alexander_K ve diğerlerine boyun eğ...
daha zor ne olabilir
Alexander, havalı ve gizemli görünmek için daha sonra resmimi de silmeli miyim? .... falan, bu gerçekten bir sirk.
Bandera?)))
başlar ....)))
Bir şey söyleyebilirim - Büyücü, kenelerdeki ilk farklılıklarla çalışmaz.
Bir şef gibi aşçılar, kendi VR'si.
Ayrıca, onun görüşüne göre, bu TS'nin herhangi bir zamanda herhangi bir örneklem için beklentisi, Kolmogorov'a göre, büyük olasılıkla = const olmalıdır = 0.
Evet, bu sabit bir VR için bir gereklilik ve belli ki bunu bir şekilde yapıyor.
Standart durumda, hileler olmadan fiyat dalgası paketimiz şöyle "yürür":
Ve şimdi birisi böyle bir VR yaparsa, en azından beklenti = const (Tanrı zaten dağılmış durumda) olacak şekilde, toz torbaları hazırlayabilir. Ah, sen - tozdan. Her şeyi söyledim.
Bir şey söyleyebilirim - Büyücü, kenelerdeki ilk farklılıklarla çalışmaz.
Bir şef gibi aşçılar, kendi VR'si.
Ayrıca, onun görüşüne göre, bu TS'nin herhangi bir zamanda herhangi bir örneklem için beklentisi, Kolmogorov'a göre, büyük olasılıkla = const olmalıdır = 0.
Evet, bu sabit bir VR için bir gereklilik ve belli ki bunu bir şekilde yapıyor.
Peki, sonuç nedir? sonuç nerede?
peki sonuç ne sonuç nerede?
Örneğin Alyoshenka, devleti yatırımcılarla bir anlaşma altında gösteremeyeceğini söylüyor. Bir şekilde inanıyorum.