hikayenin devamı varmı
gözlemlerime göre, ticaret sistemi yalnızca olumlu sonuçlar verirse, o zaman sürekli bir boşaltma olacaktır - sabit lotlu bir TS'den bahsediyoruz ve kayıpları durduruyoruz
Hikaye 2006'da başlıyor, eğer yanılmıyorsam, tüm bunların hangi düzeyde ve hangi kişi tarafından yapıldığından şüphelenmiyorsunuz.
http://www.kamynin.ru/
"Ticaret robotları" başlığını seçin, en başa geri sarın, çöreklerle çay yapın, okuyun, resimlere bakın, insanların yorumlarını, yazarın cevaplarını okuyun, daha akıllı olun ve çocukça değil ah..et..))Baştan sona her şey evrim.
Ne yazık ki hayır :-( Altı polinomdan oluşan bir komite için bir fikrim olmasına rağmen, ancak Reshetov'un kodunu henüz tam olarak ortaya çıkarmadım. Bir sonraki, bana öyle geliyor ve karşı güçlü argümanlarınız varsa, hazırım onları dinle.
Ön eğitim, eğitim vb. gibi diğer şeylerin yanı sıra. Son aşama ise model seçimidir. Nitekim öğrenme sürecinde algoritma bir model oluşturur, parametrelerini değerlendirir ve sırayla iyileştirmeye çalışır, diğer modeller ve öğrenme metriğinin en iyi olacağı model o model kaydedilir ve optimizasyonun sonucudur . Reshetov optimize edicide bence sınıflandırıcılar için en iyi metrik seçilir. Bu, genelleme yeteneğinin yanı sıra duyarlılık ve özgüllüğün tanımıdır. Model eğitiminin sonucu True Positive, True Negative, False Positive, False Negative dört parametresi kullanılarak değerlendirildiğinde. Eminim onu duymuşsundur. Bu oldukça yaygın bir ölçümdür, ancak uygulamanın gösterdiği gibi, bu ölçümün genellemeyle yalnızca kısmi bir ilişkisi vardır. Başka bir deyişle, bu metriğin sonucu fazla tahmin edilir ve eğitim setinde yeniden eğitilirken, göstergeleri yeniden eğitimin olmadığı zamanki kadar yüksek olacaktır. Biraz hayal kuralım:
Bir polinomun bir veri kümesine genelleştirilmesini tahmin etmek için bir yöntemimiz olduğunu hayal edin. Ve metriğimiz gerçekten genelleme seviyesini değerlendiriyor. Başka bir deyişle, diğer metrikler eğitim periyodunda iyi bir sonuç gösterdiğinde ve metriğimiz, polinom fazla uydurulduğunda kötü ve polinom genelleştirildiğinde iyi bir sonuç gösterdiğinde. Daha sonra böyle bir metrik, algoritmayı hafife alınmış (verilerimizle), ancak yine de genelleştirilmiş bir model aramaya zorlayarak öğrenme sürecinde kullanılabilir. Kötü olmasına rağmen, çalışıyor ve %100 eğitimli değil. İşte tam bu noktada undertraining etkisi devreye giriyor. Yetersiz eğitimin minimum düzeyde olması çok önemlidir. Bu metin teorimin eşiği olarak kabul edilebilir, çünkü neye yaklaştık???? İşte size günün konusuyla ilgili bir soru. Düşünmek.....
Bu adamı gerçekten hiç duymadım, araştıracağım, teşekkürler
Bu konu ... sadece emmek)))
http://www.kamynin.ru/2015/08/26/lua-quik-robot-uchitel/
En başından okuyup sonra bir şeyler yazıyorsun, neden bahsettiğimi biliyorum.MGUA Her şeyin başladığı yer burası, yazar bununla başlamanızı tavsiye ediyor, ancak artık onu kullanmıyor, ancak tamamen kendisine ait başka bir şey kullanıyor, ancak bu şey MGUA'dan çıktı ve bunu ifşa etmiyor.
Resimlerde gösterilen bilgiler hakkında kısaca
evet, öyle, yazar minimalizmi sevmiyor)
seviyeler ve birkaç araba var, bundan bir şekilde iddia edilen sinir ağı için bilgi alıyorhala balbolik gibi
5 saniye baktım ve anladım. % 100 yapışkan orada balık yok ve bakmadı bile ......
Bu tür siteler veya yazılar veya resimler gördünüz mü????
seviyeler ve birkaç araba var, bundan bir şekilde iddia edilen sinir ağı için bilgi alıyorhala balbolik gibi
Oh be. başlar) iddiaya göre sinir ağları bebeğim))
Okuyun, Öğrenin veya Unutun
İşte yazınızın cevabı
Her şey orada, sadece okumalısın
bu tip için yazdım
tamam yarın bende aynısını yapıcam