MathRandomNormal

mu ve sigma parametrelerini kullanarak, normal dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathRandomNormal(

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

mu ve sigma parametrelerini kullanarak, normal dağılım yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirnorm() fonksiyonunun analoğu

bool MathRandomNormal(

const double mu,

const double sigma,

const int data_count,

double& result[]

);

Parametreler

mu

[in] — dağılımın ortalama parametresi (beklenen değer)

sigma

[in] dağılımın sigma parametresi (kök-ortalama-kare sapması).

data_count

[in] Alınan pseudo-rassal değişkenlerin sayısı.

error_code

[out] hata kodunu alacak değişken.

result[]

[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.