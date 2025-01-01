- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
mu ve sigma parametrelerini kullanarak, normal dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathRandomNormal(
mu ve sigma parametrelerini kullanarak, normal dağılım yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirnorm() fonksiyonunun analoğu
bool MathRandomNormal(
Parametreler
mu
[in] — dağılımın ortalama parametresi (beklenen değer)
sigma
[in] dağılımın sigma parametresi (kök-ortalama-kare sapması).
data_count
[in] Alınan pseudo-rassal değişkenlerin sayısı.
error_code
[out] hata kodunu alacak değişken.
result[]
[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.