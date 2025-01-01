DokümantasyonBölümler
MathRandomNormal

mu ve sigma parametrelerini kullanarak, normal dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathRandomNormal(
   const double  mu,             // beklenen değer
   const double  sigma,          // kök-ortalama-kare sapması
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

mu ve sigma parametrelerini kullanarak, normal dağılım yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirnorm() fonksiyonunun analoğu

bool  MathRandomNormal(
   const double  mu,             // beklenen değer
   const double  sigma,          // kök-ortalama-kare sapması
   const int     data_count,     // istenen veri miktarı
   double&       result[]        // pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi
   );

Parametreler

mu

[in]  — dağılımın ortalama parametresi (beklenen değer)

sigma

[in]  dağılımın sigma parametresi (kök-ortalama-kare sapması).

data_count

[in]  Alınan pseudo-rassal değişkenlerin sayısı.

error_code

[out]  hata kodunu alacak değişken.

result[]

[out]  Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.