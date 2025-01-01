- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
MathProbabilityDensityNormal
Bir rassal x değişkeni için normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametreline göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathProbabilityDensityNormal(
|
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidnorm() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathProbabilityDensityNormal(
|
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
mu
[in] — dağılımın ortalama parametresi (beklenen değer)
sigma
[in] dağılımın sigma parametresi (kök-ortalama-kare sapması).
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] hata kodunu alacak değişken.
result[]
[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerlerini alacak olan dizi.