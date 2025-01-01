MathQuantileNormal

Belirtilen olasılık değeri için, ters normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathQuantileNormal(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileNormal(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindeki qnorm() fonksiyonunun analoğu

bool MathQuantileNormal(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathQuantileNormal(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parametreler

probability

[in] Rassal değişkenin olasılığı.

probability[]

[in] Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.

mu

[in] — dağılımın ortalama parametresi (beklenen değer)

sigma

[in] dağılımın sigma parametresi (kök-ortalama-kare sapması).

tail

[in] hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0 olasılık için yapılır.

log_mode

[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out] hata kodunu alacak değişken.

result[]

[out] Kuantillerin yazılacağı dizi.