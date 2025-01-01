DokümantasyonBölümler
Belirtilen olasılık değeri için, ters normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathQuantileNormal(
   const double  probability,    // rassal değişkenin olasılığı
   const double  mu,             // beklenen değer
   const double  sigma,          // kök-ortalama-kare sapması
   const bool    tail,           // kuyruk için hesaplama bayrağı
   const bool    log_mode,       // değerin logaritmasını hesapla
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindeki qnorm() fonksiyonunun analoğu

bool  MathQuantileNormal(
   const double& probability[],  // rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi
   const double  mu,             // beklenen değer
   const double  sigma,          // kök-ortalama-kare sapması
   const bool    tail,           // kuyruk için hesaplama bayrağı
   const bool    log_mode,       // değerin logaritmasını hesapla
   double&       result[]        // kuantil değerlerinin dizisi
   );

Parametreler

probability

[in]  Rassal değişkenin olasılığı.

probability[]

[in]  Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.

mu

[in]  — dağılımın ortalama parametresi (beklenen değer)

sigma

[in]  dağılımın sigma parametresi (kök-ortalama-kare sapması).

tail

[in]  hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0 olasılık için yapılır.

log_mode

[in]  Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out]  hata kodunu alacak değişken.

result[]

[out]  Kuantillerin yazılacağı dizi.