MathQuantileNormal
Belirtilen olasılık değeri için, ters normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathQuantileNormal(
Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindeki qnorm() fonksiyonunun analoğu
bool MathQuantileNormal(
Parametreler
probability
[in] Rassal değişkenin olasılığı.
probability[]
[in] Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.
mu
[in] — dağılımın ortalama parametresi (beklenen değer)
sigma
[in] dağılımın sigma parametresi (kök-ortalama-kare sapması).
tail
[in] hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0 olasılık için yapılır.
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] hata kodunu alacak değişken.
result[]
[out] Kuantillerin yazılacağı dizi.