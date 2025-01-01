MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計正規分布MathRandomNormal
MathRandomNormal
パラメータmu、sigmaを使って、正規分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。
double MathRandomNormal(
パラメータmu、sigmaを使って、正規分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrnorm()の類似体です。
bool MathRandomNormal(
パラメータ
mu
[in] 分布の平均パラメータ （期待値）
sigma
[in] sigma parameter of the distribution （二乗平均平方根偏差）
data_count
[in] 取得される擬似乱数の数
error_code
[out] エラーコードを取得するための変数
result[]
[out] 擬似乱数の値を取得するための配列