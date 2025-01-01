ドキュメントセクション
MathRandomNormal

パラメータmu、sigmaを使って、正規分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。

double  MathRandomNormal(
  const double  mu,             // 期待値
  const double  sigma,         // 二乗平均平方根偏差
  int&          error_code      // エラーコードを格納する変数
  );

パラメータmu、sigmaを使って、正規分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrnorm()の類似体です。

bool  MathRandomNormal(
  const double  mu,             // 期待値
  const double  sigma,         // 二乗平均平方根偏差
  const int     data_count,     // 必要なデータ量
  double&      result[]        // 擬似乱数変数を取得するための配列
  );

パラメータ

mu

[in]  分布の平均パラメータ （期待値）

sigma

[in]  sigma parameter of the distribution （二乗平均平方根偏差）

data_count

[in]  取得される擬似乱数の数

error_code

[out]  エラーコードを取得するための変数

result[]

[out]  擬似乱数の値を取得するための配列