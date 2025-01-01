DokumentationKategorien
Erzeugt eine normalverteilte Pseudozufallszahl mit den Parametern mu und sigma. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathRandomNormal(
   const double  mu,             // Erwartungswert
   const double  sigma,          // Standardabweichung 
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Erzeugt normalverteilte Pseudozufallszahlen gemäß den Parametern mu und sigma. Im Fehlerfall retourniert false. Analog rnorm() in R.

bool  MathRandomNormal(
   const double  mu,             // Erwartungswert
   const double  sigma,          // Standardabweichung 
   const int     data_count,     // Anzahl der benötigten Daten
   double&       result[]        // Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen
   );

Parameter

mu

[in]  mean Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung.

sigma

[in]  sigma Parameter der Verteilung (Standardabweichung).

data_count

[in]  Anzahl der benötigten Pseudozufallszahlen.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.