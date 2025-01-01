- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
Erzeugt eine normalverteilte Pseudozufallszahl mit den Parametern mu und sigma. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
double MathRandomNormal(
Erzeugt normalverteilte Pseudozufallszahlen gemäß den Parametern mu und sigma. Im Fehlerfall retourniert false. Analog rnorm() in R.
bool MathRandomNormal(
Parameter
mu
[in] mean Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung.
sigma
[in] sigma Parameter der Verteilung (Standardabweichung).
data_count
[in] Anzahl der benötigten Pseudozufallszahlen.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.