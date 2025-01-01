- MathProbabilityDensityNormal
Normal dağılımın ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini hesaplar.
double MathMomentsNormal(
Parametreler
mu
[in] — dağılımın ortalama parametresi (beklenen değer)
sigma
[in] dağılımın sigma parametresi (kök-ortalama-kare sapması).
mean
[out] Ortalama değerini alacak değişken.
variance
[out] Varyans değerini alacak değişken.
skewness
[out] Çarpıklık değerini alacak değişken.
kurtosis
[out] Basıklık değerini alacak değişken.
error_code
[out] hata kodunu alacak değişken.
Dönüş Değeri
Momentler başarıyla hesaplanırsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.