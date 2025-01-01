DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheDistribuzione NormaleMathRandomNormal 

MathRandomNormal

Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge normale con i parametri di mu e sigma. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathRandomNormal(
   const double  mu,             // valore atteso
   const double  sigma,          // deviazione radice-quadrata-media
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge normale con i parametri di mu e sigma. In caso di errore restituisce false. Analogo di rnorm() in R.

bool  MathRandomNormal(
   const double  mu,             // valore atteso
   const double  sigma,          // deviazione radice-quadrata-media
   const int     data_count,     // ammontare dei dati richiesti
   double&       result[]        // array per ottenere le variabili pseudocasuali
   );

Parametri

mu

[in] parametro della media della distribuzione (valore atteso).

sigma

[in] parametro sigma della distribuzione (deviazione radice-quadrata-media).

data_count

[in] Il numero di variabili pseudocasuali da ottenere.

error_code

[out] Variabile per ottenere il codice di errore.

result[]

[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.