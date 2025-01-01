- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge normale con i parametri di mu e sigma. In caso di errore restituisce NaN.
double MathRandomNormal(
Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge normale con i parametri di mu e sigma. In caso di errore restituisce false. Analogo di rnorm() in R.
bool MathRandomNormal(
Parametri
mu
[in] parametro della media della distribuzione (valore atteso).
sigma
[in] parametro sigma della distribuzione (deviazione radice-quadrata-media).
data_count
[in] Il numero di variabili pseudocasuali da ottenere.
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
result[]
[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.