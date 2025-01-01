- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
MathRandomNormal
Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley normal con los parámetros mu y sigmа. En caso de error, retorna NaN.
|
double MathRandomNormal(
Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley normal con los parámetros mu y sigmа. En caso de error, retorna false. Análogo de rnorm() en R.
|
bool MathRandomNormal(
Parámetros
mu
[in] Parámetro de distribución (esperanza matemática).
sigma
[in] Parámetro de distribución sigma (desviación media cuadrática).
data_count
[in] Número de valores pseudoaleatorios que es necesario obtener.
error_code
[out] Variable para obtener el código de error.
result[]
[out] Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.