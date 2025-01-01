DocumentaciónSecciones
MathRandomNormal

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley normal con los parámetros mu y sigmа. En caso de error, retorna NaN.

double  MathRandomNormal(
   const double  mu,             // esperanza matemática
   const double  sigma,          // desviación media cuadrática
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley normal con los parámetros mu y sigmа. En caso de error, retorna false. Análogo de rnorm() en R.

bool  MathRandomNormal(
   const double  mu,             // esperanza matemática
   const double  sigma,          // desviación media cuadrática
   const int     data_count,     // número de datos necesarios
   double&       result[]        // matriz para obtener las magnitudes pseudoaleatorias
   );

Parámetros

mu

[in]  Parámetro de distribución (esperanza matemática).

sigma

[in]  Parámetro de distribución sigma (desviación media cuadrática).

data_count

[in]  Número de valores pseudoaleatorios que es necesario obtener.

error_code

[out]  Variable para obtener el código de error.

result[]

[out]  Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.