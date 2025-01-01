- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
MathRandomNormal
Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по нормальному закону с параметрами mu и sigmа. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathRandomNormal(
Генерирует псевдослучайные величины, распределенные по нормальному закону с параметрами mu и sigmа. В случае ошибки возвращает false. Аналог rnorm() в R.
|
bool MathRandomNormal(
Параметры
mu
[in] Параметр распределения mean (математическое ожидание).
sigma
[in] Параметр распределения sigma (среднеквадратическое отклонение).
data_count
[in] Количество псевдослучайных значений, которые необходимо получить.
error_code
[out] Переменная для получения кода ошибки.
result[]
[out] Массив для получения значений псевдослучайных величин.