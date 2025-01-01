ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаНормальное распределениеMathRandomNormal 

MathRandomNormal

Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по нормальному закону с параметрами mu и sigmа. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathRandomNormal(
   const double  mu,             // математическое ожидание
   const double  sigma,          // среднеквадратическое отклонение
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Генерирует псевдослучайные величины, распределенные по нормальному закону с параметрами mu и sigmа. В случае ошибки возвращает false. Аналог rnorm() в R.

bool  MathRandomNormal(
   const double  mu,             // математическое ожидание
   const double  sigma,          // среднеквадратическое отклонение
   const int     data_count,     // количество необходимых значений
   double&       result[]        // массив для получения псевдослучайных величин
   );

Параметры

mu

[in]  Параметр распределения mean (математическое ожидание).

sigma

[in]  Параметр распределения sigma (среднеквадратическое отклонение).

data_count

[in]  Количество псевдослучайных значений, которые необходимо получить.

error_code

[out]  Переменная для получения кода ошибки.

result[]

[out]  Массив для получения значений псевдослучайных величин.