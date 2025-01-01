MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計正規分布MathRandomNormal
- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
MathRandomNormal
뮤 및 시그마 매개변수를 사용하여 정규 법칙에 따라 분포된 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.
|
double MathRandomNormal(
뮤 및 시그마 매개변수를 사용하여 정규 법칙에 따라 분포하는 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 rnorm()의 아날로그.
|
bool MathRandomNormal(
매개변수
mu
[in] 분포의 평균 매개변수(기대값).
sigma
[in] 분포의 시그마 매개변수(평균 제곱근 편차).
data_count
[in] 얻을 의사 난수 변수의 수.
error_code
[out] 오류 코드를 가져올 변수.
result[]
[out] 의사 난수 변수의 값을 얻기 위한 배열.