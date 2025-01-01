문서화섹션
MathRandomNormal

뮤 및 시그마 매개변수를 사용하여 정규 법칙에 따라 분포된 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double  MathRandomNormal(
   const double  mu,             // 기대값
   const double  sigma,          // 평균 제곱근 편차
   int&          error_code      // 오류 코드를 저장할 변수
   );

뮤 및 시그마 매개변수를 사용하여 정규 법칙에 따라 분포하는 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 rnorm()의 아날로그.

bool  MathRandomNormal(
   const double  mu,             // 기대값
   const double  sigma,          // 평균 제곱근 편차
   const int     data_count,     // 필요한 데이터 양
   double&       result[]        // 의사 난수 변수를 얻는 배열
   );

매개변수

mu

[in]  분포의 평균 매개변수(기대값).

sigma

[in]  분포의 시그마 매개변수(평균 제곱근 편차).

data_count

[in]  얻을 의사 난수 변수의 수.

error_code

[out]  오류 코드를 가져올 변수.

result[]

[out]  의사 난수 변수의 값을 얻기 위한 배열.