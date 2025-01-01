MathRandomNormal

Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi normale avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathRandomNormal(

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi normale avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rnorm() dans R.

bool MathRandomNormal(

const double mu,

const double sigma,

const int data_count,

double& result[]

);

Paramètres

mu

[in] paramètre moyen de la distribution (valeur attendue).

sigma

[in] paramètre sigma de la distribution (écart quadratique moyen).

data_count

[in] Le nombre de variables pseudo-aléatoires à obtenir.

error_code

[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.