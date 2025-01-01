DocumentationSections
MathRandomNormal

Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi normale avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathRandomNormal(
   const double  mu,             // valeur attendue
   const double  sigma,          // écart quadratique moyen
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi normale avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rnorm() dans R.

bool  MathRandomNormal(
   const double  mu,             // valeur attendue
   const double  sigma,          // écart quadratique moyen
   const int     data_count,     // quantité de données nécessaires
   double&       result[]        // tableau des variables pseudo-aléatoires
   );

Paramètres

mu

[in]  paramètre moyen de la distribution (valeur attendue).

sigma

[in]  paramètre sigma de la distribution (écart quadratique moyen).

data_count

[in]  Le nombre de variables pseudo-aléatoires à obtenir.

error_code

[out]  Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.