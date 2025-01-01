- MathProbabilityDensityNormal
MathRandomNormal
Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi normale avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathRandomNormal(
Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi normale avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rnorm() dans R.
|
bool MathRandomNormal(
Paramètres
mu
[in] paramètre moyen de la distribution (valeur attendue).
sigma
[in] paramètre sigma de la distribution (écart quadratique moyen).
data_count
[in] Le nombre de variables pseudo-aléatoires à obtenir.
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.