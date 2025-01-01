MathCumulativeDistributionNormal

Bir rassal x değişkeni için normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathCumulativeDistributionNormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionNormal(

const double x,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidnorm() fonksiyonunun analoğu

bool MathCumulativeDistributionNormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathCumulativeDistributionNormal(

const double& x[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

mu

[in] — dağılımın ortalama parametresi (beklenen değer)

sigma

[in] dağılımın sigma parametresi (kök-ortalama-kare sapması).

tail

[in] hesaplama bayrağı. 'tail=true' ise, olasılık rassal değişkenin x'i aşmayan değerleri için hesaplanır.

log_mode

[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out] hata kodunu alacak değişken.

result[]

[out] Olasılık fonksiyonunun değerlerini alacak olan dizi.