MathCumulativeDistributionNormal

Bir rassal x değişkeni için normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathCumulativeDistributionNormal(
   const double  x,              // rassal değişkenin değeri
   const double  mu,             // beklenen değer
   const double  sigma,          // kök-ortalama-kare sapması
   const bool    tail,           // kuyruk için hesaplama bayrağı
   const bool    log_mode,       // değerin logaritmasını hesapla
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

Bir rassal x değişkeni için normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathCumulativeDistributionNormal(
   const double  x,              // rassal değişkenin değeri
   const double  mu,             // beklenen değer
   const double  sigma,          // kök-ortalama-kare sapması
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidnorm() fonksiyonunun analoğu

bool  MathCumulativeDistributionNormal(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  mu,             // beklenen değer
   const double  sigma,          // kök-ortalama-kare sapması
   const bool    tail,           // kuyruk için hesaplama bayrağı
   const bool    log_mode,       // değerin logaritmasını hesapla
   double&       result[]        //olasılık fonksiyonu değerlerinin dizisi
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için normal dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini mu ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool  MathCumulativeDistributionNormal(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  mu,             // beklenen değer
   const double  sigma,          // kök-ortalama-kare sapması
   double&       result[]        //olasılık fonksiyonu değerlerinin dizisi
   );

Parametreler

x

[in]  Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in]  Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

mu

[in]  — dağılımın ortalama parametresi (beklenen değer)

sigma

[in]  dağılımın sigma parametresi (kök-ortalama-kare sapması).

tail

[in]  hesaplama bayrağı. 'tail=true' ise, olasılık rassal değişkenin x'i aşmayan değerleri için hesaplanır.

log_mode

[in]  Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out]  hata kodunu alacak değişken.

result[]

[out]  Olasılık fonksiyonunun değerlerini alacak olan dizi.