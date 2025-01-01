MathRandomNormal

Gera um número pseudo-aleatório de acordo com a distribuição normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomNormal(

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Gera números pseudo-aleatórios de acordo com a distribuição normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rnorm() no R.

bool MathRandomNormal(

const double mu,

const double sigma,

const int data_count,

double& result[]

);

Parâmetros

mu

[in] Parâmetro da distribuição mean (valor esperado).

sigma

[in] Parâmetro da distribuição sigma (desvio padrão).

data_count

[in] Número de valores pseudo-aleatórios que é preciso obter.

error_code

[out] Variável para obter o código de erro.

result[]

[out] Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.