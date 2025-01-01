DocumentaçãoSeções
Gera um número pseudo-aleatório de acordo com a distribuição normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathRandomNormal(
   const double  mu,             // valor esperado
   const double  sigma,          // desvio padrão
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Gera números pseudo-aleatórios de acordo com a distribuição normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rnorm() no R.

bool  MathRandomNormal(
   const double  mu,             // valor esperado
   const double  sigma,          // desvio padrão
   const int     data_count,     // número de valores necessários
   double&       result[]        // matriz para obter números pseudo-aleatórios
   );

Parâmetros

mu

[in]  Parâmetro da distribuição mean (valor esperado).

sigma

[in]  Parâmetro da distribuição sigma (desvio padrão).

data_count

[in]  Número de valores pseudo-aleatórios que é preciso obter.

error_code

[out]  Variável para obter o código de erro.

result[]

[out]  Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.