Gera um número pseudo-aleatório de acordo com a distribuição normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathRandomNormal(
Gera números pseudo-aleatórios de acordo com a distribuição normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rnorm() no R.
bool MathRandomNormal(
Parâmetros
mu
[in] Parâmetro da distribuição mean (valor esperado).
sigma
[in] Parâmetro da distribuição sigma (desvio padrão).
data_count
[in] Número de valores pseudo-aleatórios que é preciso obter.
error_code
[out] Variável para obter o código de erro.
result[]
[out] Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.