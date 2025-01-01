- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
对于指定probability，函数通过mu和sigma参数计算逆正态分布函数值。出错情况下它返回NaN。
double MathQuantileNormal(
double MathQuantileNormal(
对于指定概率值的probability[] 数组，函数通过mu和sigma参数计算逆正态分布函数值。出错情况下它返回false。R语言的qnorm()模拟。
bool MathQuantileNormal(
bool MathQuantileNormal(
参数
概率
[in] 随机变量值概率。
probability[]
[in] 随机变量概率值数组。
mu
[in] 分布的平均参数（期望值）。
sigma
[in] 分布的sigma参数（均方根偏差）。
tail
[in] 计算标识。如果false，则执行1.0-概率的计算。
log_mode
[in] 计算数值对数的标识。如果log_mode=true，则返回概率密度的自然对数。
error_code
[out] 获得错误代码的变量。
result[]
[out] 获得四分位数数组。