MathQuantileNormal

Para la probabilidad dada probability, se calcula el valor de la función inversa de distribución normal con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna NaN.

double  MathQuantileNormal(
   const double  probability,    // valor de la probabilidad de una magnitud aleatoria
   const double  mu,             // esperanza matemática
   const double  sigma,          // desviación media cuadrática
   const bool    tail,           // bandera del cálculo de la cola (tail)
   const bool    log_mode,       // cálculo del logaritmo del valor
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Para la matriz de valores de probabilidad probability, se calculan los valores de la función inversa de distribución normal con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna false. Análogo de qnorm() en R.

bool  MathQuantileNormal(
   const double& probability[],  // matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria
   const double  mu,             // esperanza matemática
   const double  sigma,          // desviación media cuadrática
   const bool    tail,           // bandera del cálculo de la cola (tail)
   const bool    log_mode,       // cálculo del logaritmo del valor
   double&       result[]        // matriz con los valores de los cuantiles
   );

Parámetros

probability

[in]  Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.

probability[]

[in]  Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.

mu

[in]  Parámetro de distribución (esperanza matemática).

sigma

[in]  Parámetro de distribución sigma (desviación media cuadrática).

tail

[in]  Bandera de cálculo. Si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.

log_mode

[in]  Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.

error_code

[out]  Variable para obtener el código de error.

result[]

[out]   Variable para obtener los cuantiles.