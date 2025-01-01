MathQuantileNormal

Para la probabilidad dada probability, se calcula el valor de la función inversa de distribución normal con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileNormal(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Para la probabilidad dada probability, se calcula el valor de la función inversa de distribución normal con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileNormal(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Para la matriz de valores de probabilidad probability, se calculan los valores de la función inversa de distribución normal con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna false. Análogo de qnorm() en R.

bool MathQuantileNormal(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Para la matriz de valores de probabilidad probability, se calculan los valores de la función inversa de distribución normal con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileNormal(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parámetros

probability

[in] Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.

probability[]

[in] Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.

mu

[in] Parámetro de distribución (esperanza matemática).

sigma

[in] Parámetro de distribución sigma (desviación media cuadrática).

tail

[in] Bandera de cálculo. Si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.

log_mode

[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.

error_code

[out] Variable para obtener el código de error.

result[]

[out] Variable para obtener los cuantiles.