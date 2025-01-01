- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
Para la probabilidad dada probability, se calcula el valor de la función inversa de distribución normal con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna NaN.
|
double MathQuantileNormal(
Para la matriz de valores de probabilidad probability, se calculan los valores de la función inversa de distribución normal con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna false. Análogo de qnorm() en R.
|
bool MathQuantileNormal(
Parámetros
probability
[in] Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.
probability[]
[in] Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.
mu
[in] Parámetro de distribución (esperanza matemática).
sigma
[in] Parámetro de distribución sigma (desviación media cuadrática).
tail
[in] Bandera de cálculo. Si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.
log_mode
[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.
error_code
[out] Variable para obtener el código de error.
result[]
[out] Variable para obtener los cuantiles.