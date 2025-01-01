ДокументацияРазделы
MathQuantileNormal

Рассчитывает для заданной вероятности probability значение обратной функции нормального распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathQuantileNormal(
   const double  probability,    // значение вероятности случайной величины
   const double  mu,             // математическое ожидание
   const double  sigma,          // среднеквадратическое отклонение
   const bool    tail,           // флаг расчета хвоста (tail)
   const bool    log_mode,       // расчет логарифма значения
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

double  MathQuantileNormal(
   const double  probability,    // значение вероятности случайной величины
   const double  mu,             // математическое ожидание
   const double  sigma,          // среднеквадратическое отклонение
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает для массива значений вероятности probability[] значения обратной функции нормального распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает false. Аналог qnorm() в R.

bool  MathQuantileNormal(
   const double& probability[],  // массив со значениями вероятностей случайной величины
   const double  mu,             // математическое ожидание
   const double  sigma,          // среднеквадратическое отклонение
   const bool    tail,           // флаг расчета хвоста (tail)
   const bool    log_mode,       // расчет логарифма значения
   double&       result[]        // массив со значениями квантилей
   );

Рассчитывает для массива значений вероятности probability[] значения обратной функции нормального распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает false.

bool  MathQuantileNormal(
   const double& probability[],  // массив со значениями вероятностей случайной величины
   const double  mu,             // математическое ожидание
   const double  sigma,          // среднеквадратическое отклонение
   double&       result[]        // массив со значениями квантилей
   );

Параметры

probability

[in]  Значение вероятности случайной величины.

probability[]

[in]  Массив со значениями вероятностей случайной величины.

mu

[in]  Параметр распределения mean (математическое ожидание).

sigma

[in]  Параметр распределения sigma (среднеквадратическое отклонение).

tail

[in]  Флаг расчета. Если false, то расчет ведется для вероятности 1.0 - probability

log_mode

[in]  Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.

error_code

[out]  Переменная для получения кода ошибки.

result[]

[out]  Массив для получения квантилей.