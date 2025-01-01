- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
Рассчитывает для заданной вероятности probability значение обратной функции нормального распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathQuantileNormal(
Рассчитывает для массива значений вероятности probability[] значения обратной функции нормального распределения с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает false. Аналог qnorm() в R.
bool MathQuantileNormal(
Параметры
probability
[in] Значение вероятности случайной величины.
probability[]
[in] Массив со значениями вероятностей случайной величины.
mu
[in] Параметр распределения mean (математическое ожидание).
sigma
[in] Параметр распределения sigma (среднеквадратическое отклонение).
tail
[in] Флаг расчета. Если false, то расчет ведется для вероятности 1.0 - probability
log_mode
[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.
error_code
[out] Переменная для получения кода ошибки.
result[]
[out] Массив для получения квантилей.