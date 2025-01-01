- MathProbabilityDensityNormal
- MathCumulativeDistributionNormal
- MathQuantileNormal
- MathRandomNormal
- MathMomentsNormal
MathQuantileNormal
Calcula para uma determinada probabilidade probability o inverso da função de distribuição normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathQuantileNormal(
Calcula para uma determinada probabilidade probability o inverso da função de distribuição normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathQuantileNormal(
Calcula para a matriz de valores de probabilidade probability[] o inverso da função de distribuição normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a qnorm() no R.
|
bool MathQuantileNormal(
Calcula para a matriz de valores de probabilidade probability[] o inverso da função de distribuição normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna false.
|
bool MathQuantileNormal(
Parâmetros
probability
[in] Valor da probabilidade da variável aleatória.
probability[]
[in] Matriz com valores da probabilidade da variável aleatória.
mu
[in] Parâmetro da distribuição mean (valor esperado).
sigma
[in] Parâmetro da distribuição sigma (desvio padrão).
tail
[in] Sinalizador de cálculo. Se for false, o cálculo será realizado para uma probabilidade de 1.0 - probability
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade.
error_code
[out] Variável para obter o código de erro.
result[]
[out] Matriz para obter quantis.