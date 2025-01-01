DocumentaçãoSeções
Calcula para uma determinada probabilidade probability o inverso da função de distribuição normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathQuantileNormal(
   const double  probability,    // valor da probabilidade da variável aleatória
   const double  mu,             // valor esperado
   const double  sigma,          // desvio padrão
   const bool    tail,           // sinalizador para o cálculo da cauda (tail)
   const bool    log_mode,       // cálculo do logaritmo do valor
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

double  MathQuantileNormal(
   const double  probability,    // valor da probabilidade da variável aleatória
   const double  mu,             // valor esperado
   const double  sigma,          // desvio padrão
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Calcula para a matriz de valores de probabilidade probability[] o inverso da função de distribuição normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a qnorm() no R.

bool  MathQuantileNormal(
   const double& probability[],  // matriz com valores de probabilidade da variável aleatória
   const double  mu,             // valor esperado
   const double  sigma,          // desvio padrão
   const bool    tail,           // sinalizador para o cálculo da cauda (tail)
   const bool    log_mode,       // cálculo do logaritmo do valor
   double&       result[]        // matriz com valores de quantis
   );

Calcula para a matriz de valores de probabilidade probability[] o inverso da função de distribuição normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna false.

bool  MathQuantileNormal(
   const double& probability[],  // matriz com valores de probabilidade da variável aleatória
   const double  mu,             // valor esperado
   const double  sigma,          // desvio padrão
   double&       result[]        // matriz com valores de quantis
   );

Parâmetros

probability

[in]  Valor da probabilidade da variável aleatória.

probability[]

[in]  Matriz com valores da probabilidade da variável aleatória.

mu

[in]  Parâmetro da distribuição mean (valor esperado).

sigma

[in]  Parâmetro da distribuição sigma (desvio padrão).

tail

[in]  Sinalizador de cálculo. Se for false, o cálculo será realizado para uma probabilidade de 1.0 - probability

log_mode

[in]  Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade.

error_code

[out]  Variável para obter o código de erro.

result[]

[out]  Matriz para obter quantis.