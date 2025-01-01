MathQuantileNormal

Calcula para uma determinada probabilidade probability o inverso da função de distribuição normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileNormal(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileNormal(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Calcula para a matriz de valores de probabilidade probability[] o inverso da função de distribuição normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a qnorm() no R.

bool MathQuantileNormal(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula para a matriz de valores de probabilidade probability[] o inverso da função de distribuição normal com parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna false.

bool MathQuantileNormal(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parâmetros

probability

[in] Valor da probabilidade da variável aleatória.

probability[]

[in] Matriz com valores da probabilidade da variável aleatória.

mu

[in] Parâmetro da distribuição mean (valor esperado).

sigma

[in] Parâmetro da distribuição sigma (desvio padrão).

tail

[in] Sinalizador de cálculo. Se for false, o cálculo será realizado para uma probabilidade de 1.0 - probability

log_mode

[in] Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade.

error_code

[out] Variável para obter o código de erro.

result[]

[out] Matriz para obter quantis.