MathQuantileNormal

Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore della funzione di distribuzione normale inversa con i parametri mu e sigma. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathQuantileNormal(
   const double  probability,    // valore probabilità della variabile random
   const double  mu,             // valore atteso
   const double  sigma,          // deviazione radice-quadrata-media
   const bool    tail,           // flag per il calcolo della coda
   const bool    log_mode,       // calcola il logaritmo del valore
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Per lo specificato array probability[ ]di valori di probabilità, la funzione calcola i valori della funzione di distribuzione normale inversa con i parametri mu e sigma. In caso di errore restituisce false. Analogo di qnorm() in R.

bool  MathQuantileNormal(
   const double& probability[],  // array i valori della probabilità della variabile random
   const double  mu,             // valore atteso
   const double  sigma,          // deviazione radice-quadrata-media
   const bool    tail,           // flag per il calcolo della coda
   const bool    log_mode,       // calcola il logaritmo del valore
   double&       result[]        // array con i valori dei quantili
   );

Parametri

probability

[in] Valore Probabilità della variabile casuale.

probability[]

[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.

mu

[in] parametro della media della distribuzione (valore atteso).

sigma

[in] parametro sigma della distribuzione (deviazione radice-quadrata-media).

tail

[in]  Flag di calcolo. Se false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.

log_mode

[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.

error_code

[out] Variabile per ottenere il codice di errore.

result[]

[out]  array per ottenere i quantili.