Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore della funzione di distribuzione normale inversa con i parametri mu e sigma. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathQuantileNormal(
Per lo specificato array probability[ ]di valori di probabilità, la funzione calcola i valori della funzione di distribuzione normale inversa con i parametri mu e sigma. In caso di errore restituisce false. Analogo di qnorm() in R.
|
bool MathQuantileNormal(
Parametri
probability
[in] Valore Probabilità della variabile casuale.
probability[]
[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.
mu
[in] parametro della media della distribuzione (valore atteso).
sigma
[in] parametro sigma della distribuzione (deviazione radice-quadrata-media).
tail
[in] Flag di calcolo. Se false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.
log_mode
[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
result[]
[out] array per ottenere i quantili.