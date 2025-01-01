- MathProbabilityDensityNormal
Pour la probabilitéy spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.
double MathQuantileNormal(
Pour la probabilitéy spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.
double MathQuantileNormal(
Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qnorm() dans R.
bool MathQuantileNormal(
Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false.
bool MathQuantileNormal(
Paramètres
probability
[in] Probabilité de la variable aléatoire.
probability[]
[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.
mu
[in] paramètre moyen de la distribution (valeur attendue).
sigma
[in] paramètre sigma de la distribution (écart quadratique moyen).
tail
[in] Flag de calcul. Si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.
log_mode
[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau pour obtenir les quantiles.