Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution NormaleMathQuantileNormal 

MathQuantileNormal

Pour la probabilitéy spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathQuantileNormal(
   const double  probability,    // probability valeur de la variable aléatoire
   const double  mu,             // valeur attendue
   const double  sigma,          // écart quadratique moyen
   const bool    tail,           // flag de calcul de la queue
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

double  MathQuantileNormal(
   const double  probability,    // probability valeur de la variable aléatoire
   const double  mu,             // valeur attendue
   const double  sigma,          // écart quadratique moyen
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qnorm() dans R.

bool  MathQuantileNormal(
   const double& probability[],  // tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire
   const double  mu,             // valeur attendue
   const double  sigma,          // écart quadratique moyen
   const bool    tail,           // flag de calcul de la queue
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur
   double&       result[]        // tableau des valeurs des quantiles
   );

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathQuantileNormal(
   const double& probability[],  // tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire
   const double  mu,             // valeur attendue
   const double  sigma,          // écart quadratique moyen
   double&       result[]        // tableau des valeurs des quantiles
   );

Paramètres

probability

[in]  Probabilité de la variable aléatoire.

probability[]

[in]  Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

mu

[in]  paramètre moyen de la distribution (valeur attendue).

sigma

[in]  paramètre sigma de la distribution (écart quadratique moyen).

tail

[in]  Flag de calcul. Si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in]  Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out]  Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau pour obtenir les quantiles.