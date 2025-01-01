MathQuantileNormal

Pour la probabilitéy spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathQuantileNormal(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileNormal(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qnorm() dans R.

bool MathQuantileNormal(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution normale inverse avec les paramètres mu et sigma. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathQuantileNormal(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Paramètres

probability

[in] Probabilité de la variable aléatoire.

probability[]

[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

mu

[in] paramètre moyen de la distribution (valeur attendue).

sigma

[in] paramètre sigma de la distribution (écart quadratique moyen).

tail

[in] Flag de calcul. Si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau pour obtenir les quantiles.