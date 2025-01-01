- MathProbabilityDensityNormal
この関数は、指定されたprobabilityに対して、パラメータmu、sigmaを用いて正規逆分布関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。
|
double MathQuantileNormal(
|
double MathQuantileNormal(
この関数は、指定された確率値の配列probability[]に対して、パラメータmu、sigmaを用いて正規逆分布関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのqnorm()の類似体です。
|
bool MathQuantileNormal(
|
bool MathQuantileNormal(
パラメータ
probability
[in] 確率変数の確率値
probability[]
[in] 確率変数の確率値を持つ配列
mu
[in] 分布の平均パラメータ （期待値）
sigma
[in] sigma parameter of the distribution （二乗平均平方根偏差）
tail
[in] 計算のフラグ。falseの場合は1.0確率で計算する。
log_mode
[in] 値の対数を計算するためのフラグ。log_mode=trueの場合、確率密度の自然対数を計算する。
error_code
[out] エラーコードを取得するための変数
result[]
[out] 分位数を取得するための配列