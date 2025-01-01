DokumentationKategorien
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double  MathQuantileNormal(
   const double  probability,    // Der Wert der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Zufallsvariablen
   const double  mu,             // Erwartungswert
   const double  sigma,          // Standardabweichung 
   const bool    tail,           // Flag der Berechnung (tail)
   const bool    log_mode,       // Logarithmusberechnung
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

double  MathQuantileNormal(
   const double  probability,    // Der Wert der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Zufallsvariablen
   const double  mu,             // Erwartungswert
   const double  sigma,          // Standardabweichung 
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für das Array der Wahrscheinlichkeitswerte probability[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qnorm() in R.

bool  MathQuantileNormal(
   const double& probability[],  // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  mu,             // Erwartungswert
   const double  sigma,          // Standardabweichung 
   const bool    tail,           // Flag der Berechnung (tail)
   const bool    log_mode,       // Logarithmusberechnung
   double&       result[]        // Array mit der Werten der Quantile
   );

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für das Array der Wahrscheinlichkeitswerte probability[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathQuantileNormal(
   const double& probability[],  // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  mu,             // Erwartungswert
   const double  sigma,          // Standardabweichung 
   double&       result[]        // Array mit der Werten der Quantile
   );

Parameter

probability

[in]  Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.

probability[]

[in]   Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.

mu

[in]  mean Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung.

sigma

[in]  sigma Parameter der Verteilung (Standardabweichung).

tail

[in]  Flag der Berechnung, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.

log_mode

[in]  Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array mit den Werten der Quantile.