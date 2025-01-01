MathQuantileNormal

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double MathQuantileNormal(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileNormal(

const double probability,

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Normalverteilung mit den Parametern mu und sigma für das Array der Wahrscheinlichkeitswerte probability[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qnorm() in R.

bool MathQuantileNormal(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

bool MathQuantileNormal(

const double& probability[],

const double mu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parameter

probability

[in] Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.

probability[]

[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.

mu

[in] mean Parameter der Verteilung (mathematische Erwartung.

sigma

[in] sigma Parameter der Verteilung (Standardabweichung).

tail

[in] Flag der Berechnung, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array mit den Werten der Quantile.