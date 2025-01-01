MathMomentsNoncentralF

Merkez-dışı F-dağılımının ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini nu1, nu2 ve sigma parametrelerine göre hesaplar.

double MathMomentsNoncentralF(

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Parametreler

nu1

[in] Dağılımın ilk parametresi (serbestlik derecesi).

nu2

[in] Dağılımın ikinci parametresi (serbestlik derecesi).

sigma

[in] Merkezdışılık parametresi.

mean

[out] Ortalama değerini alacak değişken.

variance

[out] Varyans değerini alacak değişken.

skewness

[out] Çarpıklık değerini alacak değişken.

kurtosis

[out] Basıklık değerini alacak değişken.

error_code

[out] hata kodunu alacak değişken.

Dönüş Değeri

Momentler başarıyla hesaplanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.