MathProbabilityDensityNoncentralF

Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı F-dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini nu1, nu2 ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathProbabilityDensityNoncentralF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı F-dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini nu1, nu2 ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathProbabilityDensityNoncentralF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı F-dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini nu1, nu2 ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidf() fonksiyonunun analoğu

bool MathProbabilityDensityNoncentralF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı F-dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini nu1, nu2 ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathProbabilityDensityNoncentralF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

nu1

[in] Dağılımın ilk parametresi (serbestlik derecesi).

nu2

[in] Dağılımın ikinci parametresi (serbestlik derecesi).

sigma

[in] Merkezdışılık parametresi.

log_mode

[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.