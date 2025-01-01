- MathProbabilityDensityNoncentralF
MathCumulativeDistributionNoncentralF
Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı F-dağılımının olasılık fonksiyonunu nu1, nu2 ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathCumulativeDistributionNoncentralF(
|
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı F-dağılımının olasılık fonksiyonunu nu1, nu2 ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipf() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathCumulativeDistributionNoncentralF(
|
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
nu1
[in] Dağılımın ilk parametresi (serbestlik derecesi).
nu2
[in] Dağılımın ikinci parametresi (serbestlik derecesi).
sigma
[in] Merkezdışılık parametresi.
tail
[in] hesaplama bayrağı. 'true' ise, olasılık rassal değişkenin x'i aşmayan değerleri için hesaplanır.
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.