MathCumulativeDistributionNoncentralF

Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı F-dağılımının olasılık fonksiyonunu nu1, nu2 ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathCumulativeDistributionNoncentralF(
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri
   const double  nu1,           // dağılımın ilk parametresi (serbestlik derecesi)
   const double  nu2,           // dağılımın ikinci parametresi (serbestlik derecesi)
   const double  sigma,         // merkezdışılık parametresi
   const bool    tail,          // hesplama bayrağı, 'true' ise, x'i aşmayan rassal değişkenin olasılığı hesaplanır
   const bool    log_mode,      // değerin logaritmasını hesapla. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı F-dağılımının olasılık fonksiyonunu nu1, nu2 ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipf() fonksiyonunun analoğu

bool  MathCumulativeDistributionNoncentralF(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  nu1,            // dağılımın ilk parametresi (serbestlik derecesi)
   const double  nu2,            // dağılımın ikinci parametresi (serbestlik derecesi)
   const double  sigma,          // merkezdışılık parametresi
   const bool    tail,           // hesplama bayrağı, 'true' ise, x'i aşmayan rassal değişkenin olasılığı hesaplanır
   const bool    log_mode,       // değerin logaritmasını hesapla. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
   double&       result[]        //olasılık fonksiyonu değerlerinin dizisi
   );

Parametreler

x

[in]  Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in]  Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

nu1

[in]  Dağılımın ilk parametresi (serbestlik derecesi).

nu2

[in]  Dağılımın ikinci parametresi (serbestlik derecesi).

sigma

[in]  Merkezdışılık parametresi.

tail

[in]  hesaplama bayrağı. 'true' ise, olasılık rassal değişkenin x'i aşmayan değerleri için hesaplanır.

log_mode

[in]  Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

result[]

[out]  Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.