MathCumulativeDistributionNoncentralF

Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı F-dağılımının olasılık fonksiyonunu nu1, nu2 ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathCumulativeDistributionNoncentralF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Bir rassal x değişkeni için merkez-dışı F-dağılımının olasılık fonksiyonunu nu1, nu2 ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathCumulativeDistributionNoncentralF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı F-dağılımının olasılık fonksiyonunu nu1, nu2 ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipf() fonksiyonunun analoğu

bool MathCumulativeDistributionNoncentralF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için merkez-dışı F-dağılımının olasılık fonksiyonunu nu1, nu2 ve sigma parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

nu1

[in] Dağılımın ilk parametresi (serbestlik derecesi).

nu2

[in] Dağılımın ikinci parametresi (serbestlik derecesi).

sigma

[in] Merkezdışılık parametresi.

tail

[in] hesaplama bayrağı. 'true' ise, olasılık rassal değişkenin x'i aşmayan değerleri için hesaplanır.

log_mode

[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.