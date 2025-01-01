- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
- MathMomentsNegativeBinomial
MathQuantileNegativeBinomial
Belirtilen olasılık değeri için, ters negatif binomial dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini r ve p parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathQuantileNegativeBinomial(
Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters negatif binomial dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini r ve p parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindeki qnbinom() fonksiyonunun analoğu
double MathQuantileNegativeBinomial(
bool MathQuantileNegativeBinomial(
Parametreler
probability
[in] Rassal değişkenin olasılığı.
probability[]
[in] Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.
r
[in] Başarılı denemelerin sayısı.
p
[in] Başarı olasılığı.
tail
[in] Hesaplama bayrağı. 'false' ise hesaplama 1.0 olasılık için yapılır.
log_mode
[in] Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.
error_code
[out] hata kodunu alacak değişken.
result[]
[out] Kuantil değerlerini içeren dizi.