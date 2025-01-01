- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
- MathMomentsNegativeBinomial
MathProbabilityDensityNegativeBinomial
Bir rassal x değişkeni için r ve p parametrelerine göre, negatif binomial dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için negatif binomial dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini r ve p parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidnbinom() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
r
[in] Başarılı denemelerin sayısı
p
[in] Başarı olasılığı.
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.