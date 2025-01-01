MathProbabilityDensityNegativeBinomial

Bir rassal x değişkeni için r ve p parametrelerine göre, negatif binomial dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathProbabilityDensityNegativeBinomial(

const double x,

const double r,

const double p,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Bir rassal x değişkeni için r ve p parametrelerine göre, negatif binomial dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathProbabilityDensityNegativeBinomial(

const double x,

const double r,

const double p,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için negatif binomial dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini r ve p parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidnbinom() fonksiyonunun analoğu

bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial(

const double& x[],

const double r,

const double p,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için negatif binomial dağılımın olasılık kütle fonksiyonunun değerini r ve p parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial(

const double& x[],

const double r,

const double p,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

r

[in] Başarılı denemelerin sayısı

p

[in] Başarı olasılığı.

log_mode

[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.