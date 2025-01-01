DokümantasyonBölümler
Negatif binomial dağılımın ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini, r ve p parametrelerine göre hesaplar.

double  MathMomentsNegativeBinomial(
   const double  r,              // başarılı deneylerin sayısı
   const double  p,              // başarı olasılığı
   double&       mean,           // ortalama değişkeni
   double&       variance,       // varyans değişkeni  
   double&       skewness,       // çarpıklık değişkeni
   double&       kurtosis,       // basıklık değişkeni
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

Parametreler

r

[in]  Başarılı denemelerin sayısı.

p

[in]  Başarı olasılığı.  

mean

[out]  Ortalama değerini alacak değişken.

variance

[out]  Varyans değerini alacak değişken.

skewness

[out]  Çarpıklık değerini alacak değişken.

kurtosis

[out]  Basıklık değerini alacak değişken.

error_code

[out]  hata kodunu alacak değişken.

Dönüş Değeri

Momentler başarıyla hesaplanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.