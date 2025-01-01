- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
- MathMomentsNegativeBinomial
MathMomentsNegativeBinomial
Negatif binomial dağılımın ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini, r ve p parametrelerine göre hesaplar.
|
double MathMomentsNegativeBinomial(
Parametreler
r
[in] Başarılı denemelerin sayısı.
p
[in] Başarı olasılığı.
mean
[out] Ortalama değerini alacak değişken.
variance
[out] Varyans değerini alacak değişken.
skewness
[out] Çarpıklık değerini alacak değişken.
kurtosis
[out] Basıklık değerini alacak değişken.
error_code
[out] hata kodunu alacak değişken.
Dönüş Değeri
Momentler başarıyla hesaplanmışsa 'true', aksi durumda 'false' dönüşü yapar.