MathMomentsLognormal

로그 정규 분포의 처음 네 모멘트에 대한 이론적 수치 값을 계산합니다. 모멘트 계산에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.

double  MathMomentsLognormal(
   const double  mu,             // 기대값의 로그(로그 평균)
   const double  sigma,          // 평균 제곱근 편차의 로그(로그 표준 편차)
   double&       mean,           // 평균에 대한 변수
   double&       variance,       // 분산에 대한 변수
   double&       skewness,       // 왜도에 대한 변수
   double&       kurtosis,       // 첨도에 대한 변수
   int&          error_code      // 오류 코드를 저장할 변수
   );

매개변수

mu

[in]  기대 값의 로그 (log_mean).

sigma

[in]  평균 제곱근 편차(로그 표준 편차).

mean

[in]   평균에 대한 변수.

variance

[out]  분산에 대한 변수.

skewness

[out]  왜도에 대한 변수.

kurtosis

[out]  첨도에 대한 변수.

error code

[out]  오류 코드를 저장할 변수.

값 반환

모멘트가 성공적으로 계산되면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.