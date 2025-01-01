MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計対数正規分布MathMomentsLognormal
- MathProbabilityDensityLognormal
- MathCumulativeDistributionLognormal
- MathQuantileLognormal
- MathRandomLognormal
- MathMomentsLognormal
MathMomentsLognormal
로그 정규 분포의 처음 네 모멘트에 대한 이론적 수치 값을 계산합니다. 모멘트 계산에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.
double MathMomentsLognormal(
매개변수
mu
[in] 기대 값의 로그 (log_mean).
sigma
[in] 평균 제곱근 편차(로그 표준 편차).
mean
[in] 평균에 대한 변수.
variance
[out] 분산에 대한 변수.
skewness
[out] 왜도에 대한 변수.
kurtosis
[out] 첨도에 대한 변수.
error code
[out] 오류 코드를 저장할 변수.
값 반환
모멘트가 성공적으로 계산되면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.