- MathProbabilityDensityLognormal
- MathCumulativeDistributionLognormal
- MathQuantileLognormal
- MathRandomLognormal
- MathMomentsLognormal
MathMomentsLognormal
Рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов логнормального распределения. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.
|
double MathMomentsLognormal(
Параметры
mu
[in] Логарифм математического ожидания (log_mean).
sigma
[in] Логарифм среднеквадратического отклонения (log standard deviation).
mean
[in] Переменная для среднего значения.
variance
[out] Переменная для дисперсии.
skewness
[out] Переменная для коэффициента асимметрии.
kurtosis
[out] Переменная для коэффициента эксцесса.
error code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
Возвращаемое значение
Возвращает true, если моменты успешно рассчитаны, иначе false.