Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаЛогнормальное распределениеMathMomentsLognormal 

MathMomentsLognormal

Рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов логнормального распределения. Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.

double  MathMomentsLognormal(
   const double  mu,             // логарифм математического ожидания (log mean)
   const double  sigma,          // логарифм среднеквадратического отклонения (log standard deviation)
   double&       mean,           // переменная для среднего значения 
   double&       variance,       // переменная для дисперсии
   double&       skewness,       // переменная для коэффициента асимметрии
   double&       kurtosis,       // переменная для коэффициента эксцесса 
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Параметры

mu

[in]  Логарифм математического ожидания (log_mean).

sigma

[in]  Логарифм среднеквадратического отклонения (log standard deviation).

mean

[in]   Переменная для среднего значения.

variance

[out]  Переменная для дисперсии.

skewness

[out]  Переменная для коэффициента асимметрии.

kurtosis

[out]  Переменная для коэффициента эксцесса.

error code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если моменты успешно рассчитаны, иначе false.