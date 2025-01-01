ドキュメントセクション
MathMomentsLognormal

対数正規分布の最初の4次のモーメントの理論的数値を計算します。モーメントの計算が成功した場合はtrue、そうでない場合はfalseを返します。

double  MathMomentsLognormal(
  const double  mu,             // 期待値の対数（対数平均）
  const double  sigma,         // 二乗平均平方根偏差の対数（対数標準偏差）
  double&     mean,           // 平均を表す変数
  double&      variance,       // 分散を表す変数
  double&      skewness,       // 歪みを表す変数
  double&      kurtosis,       // 尖度を表す変数
  int&          error_code      // エラーコードを格納する変数
  );

パラメータ

mu

[in]  期待値の対数（対数平均）

sigma

[in]  二乗平均平方根偏差の対数（対数標準偏差）

mean

[in]   平均を表す変数.

variance

[out]  分散を表す変数.

skewness

[out]  歪みを表す変数.

kurtosis

[out]  尖度を表す変数.

error code

[out]  エラーコードを格納する変数

戻り値

モーメントが正しく計算された場合はtrue、そうでない場合はfalseを返します。