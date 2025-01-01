MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計対数正規分布MathMomentsLognormal
MathMomentsLognormal
対数正規分布の最初の4次のモーメントの理論的数値を計算します。モーメントの計算が成功した場合はtrue、そうでない場合はfalseを返します。
|
double MathMomentsLognormal(
パラメータ
mu
[in] 期待値の対数（対数平均）
sigma
[in] 二乗平均平方根偏差の対数（対数標準偏差）
mean
[in] 平均を表す変数.
variance
[out] 分散を表す変数.
skewness
[out] 歪みを表す変数.
kurtosis
[out] 尖度を表す変数.
error code
[out] エラーコードを格納する変数
戻り値
モーメントが正しく計算された場合はtrue、そうでない場合はfalseを返します。