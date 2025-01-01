- MathProbabilityDensityLognormal
Calcola i valori numerici teorici dei primi 4 momenti della distribuzione log-normale. Restituisce true se il calcolo dei momenti ha avuto successo, altrimenti false.
double MathMomentsLognormal(
Parametri
mu
[in] Logaritmo del valore atteso (log_mean).
sigma
[in] Logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log deviazione standard).
mean
[in] Variabile per la media.
variance
[out] Variabile per la varianza.
skewness
[out] Variabile per l'asimmetria.
kurtosis
[out] Variabile per la curtosi.
error code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
Valore di ritorno
Restituisce true se i momenti sono stati calcolati con successo, altrimenti false.