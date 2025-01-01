DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheDistribuzione Log-normaleMathMomentsLognormal 

MathMomentsLognormal

Calcola i valori numerici teorici dei primi 4 momenti della distribuzione log-normale. Restituisce true se il calcolo dei momenti ha avuto successo, altrimenti false.

double  MathMomentsLognormal(
   const double  mu,             // logaritmo del valore atteso (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log standard deviation)
   double&       mean,           // variabile per la media
   double&       variance,       // variabile per la varianza
   double&       skewness,       // variabile per l'asimmetria
   double&       kurtosis,       // variabile per la curtosi
   int&          error_code      // variabile per memorizzare l' error code
   );

Parametri

mu

[in] Logaritmo del valore atteso (log_mean).

sigma

[in] Logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log deviazione standard).

mean

[in] Variabile per la media.

variance

[out] Variabile per la varianza.

skewness

[out] Variabile per l'asimmetria.

kurtosis

[out] Variabile per la curtosi.

error code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

Valore di ritorno

Restituisce true se i momenti sono stati calcolati con successo, altrimenti false.