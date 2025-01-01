- MathProbabilityDensityLognormal
- MathCumulativeDistributionLognormal
- MathQuantileLognormal
- MathRandomLognormal
- MathMomentsLognormal
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution log-normale Retourne true si le calcul des moments a été réalisé avec succès, sinon false.
double MathMomentsLognormal(
Paramètres
mu
[in] Logarithme de la valeur attendue (log_mean).
sigma
[in] Logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type).
mean
[in] Variable pour la moyenne.
variance
[out] Variable pour la variance.
skewness
[out] Variable pour le coefficient de dissymétrie.
kurtosis
[out] Variable pour le kurtosis.
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
Valeur de Retour
Retourne true si les moments ont été calculés avec succès, sinon false.