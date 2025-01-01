MathMomentsLognormal

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution log-normale Retourne true si le calcul des moments a été réalisé avec succès, sinon false.

double MathMomentsLognormal(

const double mu,

const double sigma,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Paramètres

mu

[in] Logarithme de la valeur attendue (log_mean).

sigma

[in] Logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type).

mean

[in] Variable pour la moyenne.

variance

[out] Variable pour la variance.

skewness

[out] Variable pour le coefficient de dissymétrie.

kurtosis

[out] Variable pour le kurtosis.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

Valeur de Retour

Retourne true si les moments ont été calculés avec succès, sinon false.