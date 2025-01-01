DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution NormaleMathMomentsLognormal 

MathMomentsLognormal

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution log-normale Retourne true si le calcul des moments a été réalisé avec succès, sinon false.

double  MathMomentsLognormal(
   const double  mu,             // logarithme de la valeur attendue (log moyen)
   const double  sigma,          // logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type)
   double&       mean,           // variable pour la moyenne
   double&       variance,       // variable pour la variance
   double&       skewness,       // variable pour le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais) 
   double&       kurtosis,       // variable pour le kurtosis
   int&          error_code      // variable pour stocker le code d'erreur
   );

Paramètres

mu

[in]  Logarithme de la valeur attendue (log_mean).

sigma

[in]  Logarithme de l'écart quadratique moyen (log écart-type).

mean

[in]   Variable pour la moyenne.

variance

[out]  Variable pour la variance.

skewness

[out]  Variable pour le coefficient de dissymétrie.

kurtosis

[out]  Variable pour le kurtosis.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

Valeur de Retour

Retourne true si les moments ont été calculés avec succès, sinon false.