- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
MathQuantileHypergeometric
この関数は、指定されたprobabilityに対して、パラメータm、k、nを用いて超幾何学法の分布関数の逆数値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。
|
double MathQuantileHypergeometric(
この関数は、指定されたprobabilityに対して、パラメータm、k、nを用いて超幾何学法の分布関数の逆数値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。
|
double MathQuantileHypergeometric(
この関数は、指定された確率値の配列probability[]に対して、パラメータm、k、nを用いて超幾何学法の分布関数の逆数値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのqhyper()の類似体です。
|
double MathQuantileHypergeometric(
この関数は、指定された確率値の配列probability[]に対して、パラメータm、k、nを用いて超幾何学法の分布関数の逆数値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。
|
bool MathQuantileHypergeometric(
パラメータ
probability
[in] 確率変数の確率値
probability[]
[in] 確率変数の確率値を持つ配列
m
[in] オブジェクトの総数（整数）
k
[in] 所望の特性を有するオブジェクトの数（整数）
n
[in] オブジェクト描画の数（整数）
tail
[in] 計算のフラグ。tail=falseの場合は1.0確率で計算する
log_mode
[in] 計算のフラグ。log_mode=trueの場合、計算はExp(probability)に対して行われる
error_code
[out] エラーコードを取得するための変数
result[]
[out] 分位数の値を持つ配列